Где провести новогодние каникулы в Белгороде

Коронавирус внёс свои коррективы в празднование нового, 2021 года. Однако совсем без мероприятий белгородцы не останутся: планируются гулянья на Соборной площади, концерты в филармонии и, конечно же, утренники для самых маленьких жителей Белгорода. Подробнее — в афише от ИА «Бел.Ру».

Сюжет Новый год