Где провести новогодние каникулы в Белгороде

Не желающие встречать Новый год в одиночестве белгородцы могут по традиции отправиться на Соборную площадь. В новогоднюю ночь также будут работать площадки возле молодёжного центра «Октябрь» в Центральном парке, у кинотеатра «Русич», Дома офицеров и Центра досуга. Там белгородцев порадуют праздничными концертами с 23:30 31 декабря до 0:15 1 января.
Запускать фейерверки в областном центре в новогоднюю ночь можно на двух площадках — на улице Победы и на пересечении бульвара Юности с улицей Есенина.
На главной городской площади белгородцы смогут отметить и Рождество Христово. Праздничная программа здесь запланирована на 7 января с 15:00 до 16:00.
Кроме этого, как ранее сообщали в мэрии, праздники пройдут на территории всех управ и продлятся до 13 января.
Возрастное ограничение: 6+
В новогодние выходные для горожан будет работать филармония. 31 декабря там запланирован концерт в органном зале «Торжество клавиш. Вечер в четыре руки. Продолжение» (6+). В программе — произведения Баха, Моцарта, Шуберта, Штрауса и других композиторов.
В филармонии запланировано несколько концертов по программе «Новогодние вечера». 3 января прозвучат песни из кинофильмов, дуэты из оперетт, неаполитанские песни и популярные мелодии (6+). На следующий день выступит группа «ЗвукиБа» (6+), а 5 января музыканты филармонии исполнят романсы, итальянские песни и инструментальные композиции (6+).
7 и 8 января в филармонии ожидается Рождественский органный концерт (6+). В программе «С органом вокруг света» прозвучит музыка народов мира на органе, флейте, волынке, дудуке и зурне.
Завершится цикл праздничных концертов новогодним джазом от биг-бэнда No Comment (6+).
Начало всех концертов — в 17:00.
Репертуар БГАДТ им. Щепкина в новогодние выходные рассчитан только на юных зрителей. Для белгородцев постарше будет работать театр «Новая сцена — 2».
3 января в 18:30 запланирована читка пьесы Марты Райцес «Колибри-печаль», а 5 января в то же время — квартирник у режиссёра. Записаться можно в группе театра во «ВКонтакте».
Юных зрителей родители могут отвести в театр кукол, БГАДТ им. Щепкина или филармонию.
В репертуаре театра кукол в эти новогодние каникулы — спектакль «Морозко» (0+), сказки «По щучьему велению» (0+), «Солнышко и снежные человечки» (0+) и «Двенадцать месяцев» (0+).
В филармонии «Морозко» (0+) представят в виде мюзикла, а в БГАДТ им. Щепкина зрителям покажут детский спектакль «Загадки волшебного леса» (0+).
Основную часть проката в белгородских кинотеатрах, судя по «Яндекс. Афише», составят новогодние произведения отечественных киноделов и мультфильмы для самых маленьких зрителей. Белгородцы смогут увидеть семейные фильмы «Последний богатырь: Корень зла» (6+) и «Серебряные коньки» (6+), мультфильмы «Семейка Крудс: Новоселье» (6+) и «Конь Юлий и большие скачки» (6+).
Зрители постарше могут успеть на очередную комедию от «Квартета И» «Обратная связь» (16+), а также на фильм Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина» (18+).
В музеях Белгорода тоже пытаются создать праздничное настроение. В «Родине», например, работает выставка произведений декоративно-прикладного искусства «Рождественские истории» (6+). В экспозиции представлены художественные и графические работы, народные костюмы, лоскутные и войлочные панно, глиняные игрушки, деревянные скульптуры.
Полюбоваться советскими ёлочными игрушками можно на выставке «Новогодние истории» (0+) в музее народной культуры. В экспозиции собраны игрушки, сделанные из стекла, ваты и бумаги, в виде персонажей мультфильмов, космонавтов, светофоров, овощей и фруктов.
В фотогалерее им. В. А. Собровина работает выставка «Зимние истории» (6+). Экспозицию составили 90 фотографий 20 фотохудожников не только Белгородской области, но и Москвы и Санкт-Петербурга. Среди работ — портреты, снимки зимних праздников и забав.
В Пушкинской библиотеке-музее представлено сразу несколько новогодних выставок: серия пейзажей со всей России «Зимнее чудо» (6+), собрание живописи «Рождественская выставка» (6+), фотовыставка «В старом парке опять зима…» (6+), выставка декоративно-прикладного творчества «Время волшебства» (6+).
Кроме этого, в художественном музее продолжает работать выставка из собрания Русского музея «Выход из тени. Женщины в истории русского искусства XVIII − XX веков» (6+). Для удобства посетителей экспозицию дополнили аудиогидом.
Традиционный «Забег обещаний» в Белгороде отменили, но в парке Победы всё же собираются провести новогодний забег «Бегу к своей цели». 1 января в 12:00 участники выйдут на старт и пробегут 2021 метр, чтобы, как утверждают организаторы, приблизиться к мечте. Участие бесплатное.