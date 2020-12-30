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Где провести новогодние каникулы в Белгороде

30 декабря 2020, 15:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
Коронавирус внёс свои коррективы в празднование нового, 2021 года. Однако совсем без мероприятий белгородцы не останутся: планируются гулянья на Соборной площади, концерты в филармонии и, конечно же, утренники для самых маленьких жителей Белгорода. Подробнее — в афише от ИА «Бел.Ру».

Городские гулянья

Не желающие встречать Новый год в одиночестве белгородцы могут по традиции отправиться на Соборную площадь. В новогоднюю ночь также будут работать площадки возле молодёжного центра «Октябрь» в Центральном парке, у кинотеатра «Русич», Дома офицеров и Центра досуга. Там белгородцев порадуют праздничными концертами с 23:30 31 декабря до 0:15 1 января.

Запускать фейерверки в областном центре в новогоднюю ночь можно на двух площадках — на улице Победы и на пересечении бульвара Юности с улицей Есенина.

На главной городской площади белгородцы смогут отметить и Рождество Христово. Праздничная программа здесь запланирована на 7 января с 15:00 до 16:00.

Кроме этого, как ранее сообщали в мэрии, праздники пройдут на территории всех управ и продлятся до 13 января.

Возрастное ограничение: 6+

Филармония

В новогодние выходные для горожан будет работать филармония. 31 декабря там запланирован концерт в органном зале «Торжество клавиш. Вечер в четыре руки. Продолжение» (6+). В программе — произведения Баха, Моцарта, Шуберта, Штрауса и других композиторов.

В филармонии запланировано несколько концертов по программе «Новогодние вечера». 3 января прозвучат песни из кинофильмов, дуэты из оперетт, неаполитанские песни и популярные мелодии (6+). На следующий день выступит группа «ЗвукиБа» (6+), а 5 января музыканты филармонии исполнят романсы, итальянские песни и инструментальные композиции (6+).

7 и 8 января в филармонии ожидается Рождественский органный концерт (6+). В программе «С органом вокруг света» прозвучит музыка народов мира на органе, флейте, волынке, дудуке и зурне.

Завершится цикл праздничных концертов новогодним джазом от биг-бэнда No Comment (6+).

Начало всех концертов — в 17:00.

Театр

Репертуар БГАДТ им. Щепкина в новогодние выходные рассчитан только на юных зрителей. Для белгородцев постарше будет работать театр «Новая сцена — 2».

3 января в 18:30 запланирована читка пьесы Марты Райцес «Колибри-печаль», а 5 января в то же время — квартирник у режиссёра. Записаться можно в группе театра во «ВКонтакте».

Детская афиша

Юных зрителей родители могут отвести в театр кукол, БГАДТ им. Щепкина или филармонию.

В репертуаре театра кукол в эти новогодние каникулы — спектакль «Морозко» (0+), сказки «По щучьему велению» (0+), «Солнышко и снежные человечки» (0+) и «Двенадцать месяцев» (0+).

В филармонии «Морозко» (0+) представят в виде мюзикла, а в БГАДТ им. Щепкина зрителям покажут детский спектакль «Загадки волшебного леса» (0+).

Кино

Основную часть проката в белгородских кинотеатрах, судя по «Яндекс. Афише», составят новогодние произведения отечественных киноделов и мультфильмы для самых маленьких зрителей. Белгородцы смогут увидеть семейные фильмы «Последний богатырь: Корень зла» (6+) и «Серебряные коньки» (6+), мультфильмы «Семейка Крудс: Новоселье» (6+) и «Конь Юлий и большие скачки» (6+).

Зрители постарше могут успеть на очередную комедию от «Квартета И» «Обратная связь» (16+), а также на фильм Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина» (18+).

Выставки

В музеях Белгорода тоже пытаются создать праздничное настроение. В «Родине», например, работает выставка произведений декоративно-прикладного искусства «Рождественские истории» (6+). В экспозиции представлены художественные и графические работы, народные костюмы, лоскутные и войлочные панно, глиняные игрушки, деревянные скульптуры.

Полюбоваться советскими ёлочными игрушками можно на выставке «Новогодние истории» (0+) в музее народной культуры. В экспозиции собраны игрушки, сделанные из стекла, ваты и бумаги, в виде персонажей мультфильмов, космонавтов, светофоров, овощей и фруктов.

В фотогалерее им. В. А. Собровина работает выставка «Зимние истории» (6+). Экспозицию составили 90 фотографий 20 фотохудожников не только Белгородской области, но и Москвы и Санкт-Петербурга. Среди работ — портреты, снимки зимних праздников и забав.

В Пушкинской библиотеке-музее представлено сразу несколько новогодних выставок: серия пейзажей со всей России «Зимнее чудо» (6+), собрание живописи «Рождественская выставка» (6+), фотовыставка «В старом парке опять зима…» (6+), выставка декоративно-прикладного творчества «Время волшебства» (6+).

Кроме этого, в художественном музее продолжает работать выставка из собрания Русского музея «Выход из тени. Женщины в истории русского искусства XVIII − XX веков» (6+). Для удобства посетителей экспозицию дополнили аудиогидом.

Спорт

Традиционный «Забег обещаний» в Белгороде отменили, но в парке Победы всё же собираются провести новогодний забег «Бегу к своей цели». 1 января в 12:00 участники выйдут на старт и пробегут 2021 метр, чтобы, как утверждают организаторы, приблизиться к мечте. Участие бесплатное.

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