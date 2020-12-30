Белгородэнерго напоминает о правилах электробезопасности дома и на улице

Новогодние каникулы — прекрасная возможность побыть с семьёй. «Россети Центр Белгородэнерго» напоминает несколько простых правил, которые сделают праздники мирными и безопасными.

Ёлочные гирлянды Чтобы новогодняя растяжка не стала причиной несчастного случая или пожара, необходимо проверить изоляцию проводов – со временем она утрачивает первоначальные свойства.

Сделайте выбор в пользу светодиодной иллюминации. Она не только пожаробезопасна, но и экономична.

Не перегружайте сеть! Для дома подойдут гирлянды, в которых не больше полусотни огней, в одну розетку включайте не больше 3. Общая мощность лампочек во избежание перегрева не должна превышать 65 Вт.

Не ремонтируйте гирлянду, включенную в сеть, также не рекомендуется натягивать и сгибать провода, прятать их за металлическими трубами и радиаторами отопления.

Не оставляйте работающие гирлянды в пустом помещении или на ночь. Не помещайте их в стеклянные ёмкости, как бы красиво это ни смотрелось. Электробезопасность на улице Не подходите к оборванным проводам на расстояние ближе 8-10 м! Будьте осторожны!

Не позволяйте детям играть рядом с трансформаторными подстанциями и ЛЭП, взбираться на кровлю гаражей, имеющих электропроводку.

Не запускайте под ЛЭП фейерверки! Если провод оборвётся, можно получить серьёзную электротравму. Электробезопасность детям Запретите ребёнку самовольно включать иллюминацию.

Не позволяйте прикасаться к проводам и лампочкам световой декорации.

Не оставляйте малыша возле новогодней ёлки без присмотра.

Расскажите про селфи – в погоде за эффектным фото нельзя забывать об опасности электричества. Соблюдайте элементарные правила электробезопасности, чтобы праздник не принёс беду. Материалы по теме В Белгородэнерго прошёл круглый стол по ТЭК под председательством Вячеслава Гладкова Врио губернатора Белгородской области вручил сотруднику Белгородэнерго госнаграду