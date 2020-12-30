Главное
Все новости
Белгородэнерго напоминает о правилах электробезопасности дома и на улице
30 декабря 2020, 11:54
Фото: Белгородэнерго
Новогодние каникулы — прекрасная возможность побыть с семьёй. «Россети Центр Белгородэнерго» напоминает несколько простых правил, которые сделают праздники мирными и безопасными.
Ёлочные гирлянды
Чтобы новогодняя растяжка не стала причиной несчастного случая или пожара, необходимо проверить изоляцию проводов – со временем она утрачивает первоначальные свойства.
Сделайте выбор в пользу светодиодной иллюминации. Она не только пожаробезопасна, но и экономична.
Не перегружайте сеть! Для дома подойдут гирлянды, в которых не больше полусотни огней, в одну розетку включайте не больше 3. Общая мощность лампочек во избежание перегрева не должна превышать 65 Вт.
Не ремонтируйте гирлянду, включенную в сеть, также не рекомендуется натягивать и сгибать провода, прятать их за металлическими трубами и радиаторами отопления.
Не оставляйте работающие гирлянды в пустом помещении или на ночь. Не помещайте их в стеклянные ёмкости, как бы красиво это ни смотрелось.
Электробезопасность на улице
Не подходите к оборванным проводам на расстояние ближе 8-10 м! Будьте осторожны!
Не позволяйте детям играть рядом с трансформаторными подстанциями и ЛЭП, взбираться на кровлю гаражей, имеющих электропроводку.
Не запускайте под ЛЭП фейерверки! Если провод оборвётся, можно получить серьёзную электротравму.
Электробезопасность детям
Запретите ребёнку самовольно включать иллюминацию.
Не позволяйте прикасаться к проводам и лампочкам световой декорации.
Не оставляйте малыша возле новогодней ёлки без присмотра.
Расскажите про селфи – в погоде за эффектным фото нельзя забывать об опасности электричества.
Соблюдайте элементарные правила электробезопасности, чтобы праздник не принёс беду.
Материалы по теме
В Белгородэнерго прошёл круглый стол по ТЭК под председательством Вячеслава Гладкова
Врио губернатора Белгородской области вручил сотруднику Белгородэнерго госнаграду
#Новости
#Белгородэнерго
#Электробезопасность
#Россети Центр Белгородэнерго
#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18