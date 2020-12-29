В Белгородской области выявили более 100 поддельных деклараций на зерно

Так, специалисты ведомства проконтролировали 39 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Из общего объёма 4 тыс. тонн не соответствовало требованиям. По словам главы регионального управления Татьяны Аушевой, по указанным адресам лабораторий не оказалось.