В Белгородской области выявили более 100 поддельных деклараций на зерно

Так, специалисты ведомства проконтролировали 39 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Из общего объёма 4 тыс. тонн не соответствовало требованиям. По словам главы регионального управления Татьяны Аушевой, по указанным адресам лабораторий не оказалось.
Открыто 66 административных дел. Сумма штрафов превысила 430 тыс. рублей.
В целом Белгородская область — третья по количеству сельхозпродукции в масштабах страны. По животноводству она занимает первое место: на территории региона насчитывается 4,7 млн голов свиней и 53 млн птицы.
Область производит около 20% кормов в России. Основным компонентом является зерно, поэтому его декларированию уделяется особое внимание.