Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области выявили более 100 поддельных деклараций на зерно

29 декабря 2020, 11:06
Фото: Бел.Ру
Белгородский Россельхознадзор сообщил о выявлении 106 сфальсифицированных деклараций на зерно. В протоколах испытаний значились лаборатории, находящиеся за пределами региона.

Так, специалисты ведомства проконтролировали 39 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Из общего объёма 4 тыс. тонн не соответствовало требованиям. По словам главы регионального управления Татьяны Аушевой, по указанным адресам лабораторий не оказалось.

Открыто 66 административных дел. Сумма штрафов превысила 430 тыс. рублей.

В целом Белгородская область — третья по количеству сельхозпродукции в масштабах страны. По животноводству она занимает первое место: на территории региона насчитывается 4,7 млн голов свиней и 53 млн птицы.

Область производит около 20% кормов в России. Основным компонентом является зерно, поэтому его декларированию уделяется особое внимание.

Материалы по теме
Белгородскую свинину будут экспортировать в Новую Зеландию и Папуа-Новую ГвинеюКаждая третья колбаса и каждая девятая молочка в Белгородской области - фальсификатНа рынке в Белгороде изъяли партию поддельной икры
#Новости#Россельхознадзор#Поддельные#Зерно#Декларации#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18