«Проветриваю за Бел. Ру» — один из главных белгородских мемов уходящего года

Точно так же мэр поступило в адрес редакции касательно материала о рейтинге выделенных полос в России, в котором было сказано, что если на улице Преображенской и проспекте Славы появятся выделенные полосы, Белгород поднимется на третье место в рейтинге, обойдя Москву. Юрий Галдун сообщил, что он снова «Проветривает за Бел.Ру» и город не собирается никого обгонять.