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Posted 29 декабря 2020,, 15:00

Published 29 декабря 2020,, 15:00

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

«Проветриваю за Бел. Ру» — один из главных белгородских мемов уходящего года

29 декабря 2020, 15:00
В социальных сетях ИА «Бел.Ру» 8 декабря стартовал конкурс мемов на тему «Проветриваю за Бел.Ру». Более двух недель читатели оставляли на своих страницах тематические посты с хэштегом. Сегодня, 29 декабря, мы подвели итоги конкурса, призовой фонд которого составил более 20 000 рублей.
Сюжет
Конкурс

Предыстория

В ноябре на странице мэра Белгорода во «ВКонтакте» появился пост, в котором Юрий Галдун прокомментировал материал ИА «Бел.Ру» о запрете поворота на проспект Славы. В частности со слов градоначальника он «Проветривает за Бел.ру», поскольку светофоры на перекрёстке Преображенская — Пушкина к запрету поворота налево с Богданки на Славы не имеют никакого отношения.

Точно так же мэр поступило в адрес редакции касательно материала о рейтинге выделенных полос в России, в котором было сказано, что если на улице Преображенской и проспекте Славы появятся выделенные полосы, Белгород поднимется на третье место в рейтинге, обойдя Москву. Юрий Галдун сообщил, что он снова «Проветривает за Бел.Ру» и город не собирается никого обгонять.

Конкурс

Именно данная фраза «Проветриваю за Бел.Ру» стала отправной точкой в учреждении конкурса. 8 декабря в социальных сетях мы запустили конкурс мемов. Более двух недель читатели оставляли на своих страницах тематические посты с хэштегом #проветриваюзабелру.

22 декабря мы собрали воедино все посты и опубликовали их в группе во «ВКонтакте» в альбоме, чтобы все желающие смогли оценить работы участников. В общей сложности в конкурсе участвовало 84 мема.

По итогам голосования победителями стали Руслан Козак и Екатерина Петрова. Первый участник получает сертификат на три месяца посещения фитнес-клуба «Formulapro», а второй — два сертификата на сумму 4 000 рублей и 3 000 рублей на покупку эксклюзивных тортов на заказ.

Вот часть мемов, которыми порадовали участники конкурса:

Фото: ИА "БелРу"
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#Новости#Общество#Конкурс#Социальные сети#Эксклюзив#Нарочно не придумаешь#Юрий Галдун#Мемы
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