Под Белгородом сгорел строящийся ресторан

Под Белгородом, напротив Пикник-парка ночью 29 декабря загорелся строящийся ресторан. О пожаре в диспетчерскую службу сообщили в 1:48.
Локализацию пожара объявили в 2:43, открытый огонь ликвидировали в 3:33, а полностью справились с возгоранием в пять часов утра.
К ликвидации пожара привлекали восемь единиц техники и 33 человека, в том числе 27 сотрудников и шесть единиц техники от МЧС из четырёх пожарно-спасательных частей и одного дежурного караула.
В пресс-службе МЧС позже сообщили, что здание уничтожено полностью. На данный момент причина пожара неизвестна — её устанавливают, выясняют все подробности происшествия. В пожаре никто не пострадал.