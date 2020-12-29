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Под Белгородом сгорел строящийся ресторан

29 декабря 2020, 07:18
Фото: пресс-служба МЧС по Белгородской области
Пожар в урочище Пески произошёл ночью 29 декабря. Пожарные боролись с огнём больше трёх часов, сообщили в пресс-службе МЧС по Белгородской области.

Под Белгородом, напротив Пикник-парка ночью 29 декабря загорелся строящийся ресторан. О пожаре в диспетчерскую службу сообщили в 1:48.

Локализацию пожара объявили в 2:43, открытый огонь ликвидировали в 3:33, а полностью справились с возгоранием в пять часов утра.

К ликвидации пожара привлекали восемь единиц техники и 33 человека, в том числе 27 сотрудников и шесть единиц техники от МЧС из четырёх пожарно-спасательных частей и одного дежурного караула.

В пресс-службе МЧС позже сообщили, что здание уничтожено полностью. На данный момент причина пожара неизвестна — её устанавливают, выясняют все подробности происшествия. В пожаре никто не пострадал.

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