На рынке в Белгороде изъяли партию поддельной икры

Руководитель регионального управления Россельхознадзора Татьяна Аушева рассказала журналистам о фальсифицированной икре, которую находили в текущем году. Всего в этом году задержали и уничтожили более двух тонн красной икры неизвестного происхождения без документов. Фальсификат обнаружили и на рынке Белгорода.

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