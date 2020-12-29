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На рынке в Белгороде изъяли партию поддельной икры

29 декабря 2020, 10:41
Фото: pixabay.com
Руководитель регионального управления Россельхознадзора Татьяна Аушева рассказала журналистам о фальсифицированной икре, которую находили в текущем году. Всего в этом году задержали и уничтожили более двух тонн красной икры неизвестного происхождения без документов. Фальсификат обнаружили и на рынке Белгорода.

По словам Аушевой, в крупных сетевых магазинах икра достаточно неплохая. При этом в текущем году вместе с правоохранителями сотрудники ведомства задержали и утилизировали более 10 тонн небезопасной продукции животного происхождения, из них более тонны санкционной.

Помимо этого специалисты обнаружили более двух тонн красной икры неизвестного происхождения без документов. А в одной из партий после исследований оказались опасные микроорганизмы.

При этом часть фальсифицированной икры изъяли на рынке Чичерина. Но, как выяснилось, продукция под этикеткой «икра» ею не оказалась.

Напомним, в Белгородской области за год обнаружили 52 фальсификата молочной продукции и 32 — мясной. Всего за год в регионе исследовали 1477 пробу пищевой продукции, в 135 случаях установили несоответствие по технологическим показателям.

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