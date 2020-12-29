Эдуард Давыдов: диверсификация производств улучшит условия работы предприятия

По итогам рабочего совещания было решено создать специальную группу, которая будет оказывать помощь в решении заявленных в программе вопросов и реализации новой концепции развития предприятия. Также будут разработаны меры государственной поддержки и дорожная карта. Следующее рассмотрение программы развития БСК запланировано на 28 января 2021 года во время «Инвестиционного часа» у главы Башкортостана Радия Хабирова.