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Posted 29 декабря 2020, 11:49

Published 29 декабря 2020, 11:49

Modified 18 сентября 2022, 11:15

Updated 18 сентября 2022, 11:15

Эдуард Давыдов: диверсификация производств улучшит условия работы предприятия

29 декабря 2020, 11:49
Руководитель Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов представил новую десятилетнюю концепцию развития предприятия.

По сообщению издания Mkset.ru, в Уфе прошло рабочее совещание по вопросам перспектив развития Башкирской содовой компании под председательством главы Башкортостана Радия Хабирова.

Генеральный директор предприятия Эдуард Давыдов представил программу развития БСК на ближайшие десять лет, на реализацию которой планируют направить триста девяносто миллиардов рублей. Новая концепция предусматривает модернизацию производственного оборудования и проведение экологических мероприятий. Отмечается, что программа включает возможность создания индустриальных парков. Отдельно глава республики и гендиректор БСК обсудили вопросы рекультивации “белых морей” и улучшения условий труда на предприятии.

“Мы создадим для наших потребителей необходимую инфраструктуру, чтобы резиденты имели возможность производить из нашего сырья продукцию дальнейшего передела. Диверсификация производств позволит улучшить условия работы предприятия, даст дополнительные рабочие места”, - сказал Давыдов.

По итогам рабочего совещания было решено создать специальную группу, которая будет оказывать помощь в решении заявленных в программе вопросов и реализации новой концепции развития предприятия. Также будут разработаны меры государственной поддержки и дорожная карта. Следующее рассмотрение программы развития БСК запланировано на 28 января 2021 года во время «Инвестиционного часа» у главы Башкортостана Радия Хабирова.

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