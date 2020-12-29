Дети работников ОЭМК им. А.А. Угарова получили новогодние подарки

Posted 29 декабря 2020, 13:25
Published 29 декабря 2020, 13:25
Modified 29 июля 2022, 12:49
Updated 29 июля 2022, 12:49
В подарочный комплект входят удобная фирменная термосумка, внутри которой ребят ждут компактная беспроводная музыкальная колонка, конфеты и поздравительная открытка от Андрея Угарова, первого заместителя генерального директора – директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы и Сергея Шишковца, управляющего директора ОЭМК им. А.А. Угарова.
Также около 1000 красочных мешочков с вкусными конфетами ОЭМК им. А.А. Угарова подарит воспитанникам старооскольского детского дома и ребятам с ограниченными возможностями здоровья.