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Posted 29 декабря 2020, 13:25

Published 29 декабря 2020, 13:25

Modified 29 июля 2022, 12:49

Updated 29 июля 2022, 12:49

Дети работников ОЭМК им. А.А. Угарова получили новогодние подарки

29 декабря 2020, 13:25
Сюжет
Новый год
6700 детей сотрудников Оскольского электрометаллургического комбината им. А.А. Угарова (до 14 лет включительно) получили новогодние подарки от компании «Металлоинвест».

В подарочный комплект входят удобная фирменная термосумка, внутри которой ребят ждут компактная беспроводная музыкальная колонка, конфеты и поздравительная открытка от Андрея Угарова, первого заместителя генерального директора – директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы и Сергея Шишковца, управляющего директора ОЭМК им. А.А. Угарова.

Также около 1000 красочных мешочков с вкусными конфетами ОЭМК им. А.А. Угарова подарит воспитанникам старооскольского детского дома и ребятам с ограниченными возможностями здоровья.

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