Дети работников ОЭМК им. А.А. Угарова получили новогодние подарки

В подарочный комплект входят удобная фирменная термосумка, внутри которой ребят ждут компактная беспроводная музыкальная колонка, конфеты и поздравительная открытка от Андрея Угарова, первого заместителя генерального директора – директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы и Сергея Шишковца, управляющего директора ОЭМК им. А.А. Угарова.