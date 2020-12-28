В ещё одном парке Белгорода разрешили прогулки на лошадях

В схему размещения мест для оказания услуг по катанию на лошадях (пони) в Белгороде внесли изменения. Список дополнили парком «Котофей»: здесь прогулочные маршруты будут открыты ежегодно с 1 мая по 1 октября. На этой площадке предусмотрена одна лошадь.