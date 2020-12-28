Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ещё одном парке Белгорода разрешили прогулки на лошадях

28 декабря 2020, 14:24
Фото: ИА «Бел.Ру»
В список разрешённых для катания мест добавили парк «Котофей». Прогулочные маршруты здесь, как и на других площадках, будут работать с 1 мая по 1 октября ежегодно.

В схему размещения мест для оказания услуг по катанию на лошадях (пони) в Белгороде внесли изменения. Список дополнили парком «Котофей»: здесь прогулочные маршруты будут открыты ежегодно с 1 мая по 1 октября. На этой площадке предусмотрена одна лошадь.

Соответствующее распоряжение датировано 28 декабря.

Ранее в областном центре утвердили шесть площадок для прогулок: две — в парке Победы, три — в Центральном парке, одну — в парке Южном.

Электронные аукционы на конные прогулки будет проводить комитет имущественных и земельных отношений администрации Белгорода. Право размещать закупки и заключать договоры передали ведомству на сессии горсовета в ноябре.

Материалы по теме
Право на маршруты для поездок на лошадях и санях в Белгороде разыграют на аукционеВ Белгороде назвали места для прогулок на лошадяхЭлектронные аукционы на конные прогулки по Белгороду будет проводить КИЗО
#Новости#Белгород#Лошади#Котофей#Эксклюзив#Новости Белгорода#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18