Стоматология — одна из самых быстро развивающихся и конкурентных отраслей медицины

На этих принципах и основана работа «Семейной стоматологии». Принцип нынешнего и будущего развития заключается в семейном подходе, который основывается на оказании стоматологической помощи всем категориям граждан, начиная с детского возраста. На сегодняшний день заканчивается подготовка специалиста для приёма наших самых маленьких пациентов — это позволит принимать всех членов семьи, что, в свою очередь, сократит время пребывания пациентов в медицинской организации.