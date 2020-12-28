Стоматология — одна из самых быстро развивающихся и конкурентных отраслей медицины

Основным критерием выполнения данных условий является развитие человеческого капитала, приобретение высокоточного современного оборудования и создание комфортных условий для ведения приёма стоматологических пациентов.
На этих принципах и основана работа «Семейной стоматологии». Принцип нынешнего и будущего развития заключается в семейном подходе, который основывается на оказании стоматологической помощи всем категориям граждан, начиная с детского возраста. На сегодняшний день заканчивается подготовка специалиста для приёма наших самых маленьких пациентов — это позволит принимать всех членов семьи, что, в свою очередь, сократит время пребывания пациентов в медицинской организации.
Семейная стоматология работает в системе обязательного медицинского страхования и оказывает гарантированную стоматологическую помощь гражданам белгородской агломерации, а также населению районов области и иногородним гражданам. Услуги, не входящие в территориальную программу государственных гарантий, оказываются на возмездной основе.
На базе нашей клиники организована неотложная стоматологическая помощь, которая оказывается всем обратившимся гражданам в выходные и праздничные дни. Предоставление гражданам первичной медико-санитарной стоматологической помощи по экстренным показаниям осуществляется независимо от прикрепления к медицинской организации и отсутствия полиса ОМС.
Для качественной диагностики и лечения требуется набор определённых навыков специалистов и современного оборудования.
В этой части планируется и уже делается основной упор на развитие профессионального потенциала специалистов путём их участия в непрерывном медицинском образовании и освоении и применении лучших мировых практик; обновление технологий и оборудования, которое уже более чем на 80% требует своей замены.
Уделяется и будет уделяться особое внимание безопасности оказания стоматологической помощи.
Нами запланировано улучшение диагностики, планируется приобретение 3D-томографа. Трёхмерное рентгенологическое исследование зубов повысит качество диагностики и позволит избежать неточностей в процессе лечения. Трёхмерная визуализация челюстей позволяет выявлять на ранних стадиях дефекты зубного ряда и начальные стадии патологического процесса, что прямым образом влияет на качество стоматологической помощи.
Важным направлением нашей деятельности является внедрение цифровых технологий в стоматологии (3D-планирование, 3D-сканирование и 3D-моделирование и печать стоматологических конструкций). Преимуществом данной технологии является точность определения положения зубов, возможность моделирования финального результата ортопедической коррекции. Положительными моментами также являются рост производительности зуботехнической лаборатории, сокращение сроков изготовления и установки ортопедических конструкций, максимальное соответствие готовых конструкций индивидуальным анатомическим особенностям пациента. А работа с 3D-моделями позволяет сократить количество визитов пациента в клинику, что экономит время пациента и врача.
Перспективным направлением в стоматологической практике является использование лазерных технологий. Противовоспалительное действие, биостимулирующий эффект, усиливающий регенерацию тканей, отличный гемостатический эффект — вот достаточно небольшой перечень положительных свойств лазерного излучения. Поэтому данную технологию мы планирует активно начать использовать на хирургическом и пародонтологическом приёмах.
Всё это мы уже начали делать и планируем закончить в ближайшей перспективе!
Мы уверены, что все ранее приведённое и сказанное будет способствовать развитию стоматологической помощи, и, как следствие, повышению уровня стоматологического здоровья и грамотности населения. И тем самым мы внесём свой вклад в улучшение качества жизни наших земляков.