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Сергиенко: После Нового года сделаем разбор полётов по общественному транспорту

28 декабря 2020, 09:05
Фото: ИА "БелРу"
Глава Старооскольского горокруга Александр Сергиенко пообещал жителям муниципалитета привести в порядок движение общественного транспорта. Также, возможно, в горокруге откажутся от маловместимых микроавтобусов и отдадут предпочтение более просторным транспортным средствам.

В ходе прямой линии, которая состоялась 25 декабря, к главе Старооскольского горокруга Александру Сергиенко поступил не один вопрос, который касался сбоев в движении общественного транспорта в муниципалитете.

Сергиенко отметил, что в настоящее время весь подвижной состав оснащён системами ГЛОНАСС и, если верить их данным, в графике движения общественного транспорта практически нет сбоев.

После Нового года в рамках нашего муниципального контракта сделаем с участием общественных объединений разбор полётов. Мне приносят график движения по ГЛОНАСС. Вроде, всё нормально, с небольшими перебоями в графике.Александр Сергиенко

Также Сергиенко сообщил, что в следующем году власти будут серьёзно и предметно заниматься транспортными компаниями, в том числе и по подвижному составу.

Вообще нужно идти к автобусам большой и средней вместимости, уходить от маловместимых микроавтобусов. Пассажирский транспорт — лицо города. Этим вопросом позанимаемся.Александр Сергиенко

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