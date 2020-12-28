Сергиенко: После Нового года сделаем разбор полётов по общественному транспорту

В ходе прямой линии, которая состоялась 25 декабря, к главе Старооскольского горокруга Александру Сергиенко поступил не один вопрос, который касался сбоев в движении общественного транспорта в муниципалитете.
Сергиенко отметил, что в настоящее время весь подвижной состав оснащён системами ГЛОНАСС и, если верить их данным, в графике движения общественного транспорта практически нет сбоев.
После Нового года в рамках нашего муниципального контракта сделаем с участием общественных объединений разбор полётов. Мне приносят график движения по ГЛОНАСС. Вроде, всё нормально, с небольшими перебоями в графике.Александр Сергиенко
Также Сергиенко сообщил, что в следующем году власти будут серьёзно и предметно заниматься транспортными компаниями, в том числе и по подвижному составу.
Вообще нужно идти к автобусам большой и средней вместимости, уходить от маловместимых микроавтобусов. Пассажирский транспорт — лицо города. Этим вопросом позанимаемся.Александр Сергиенко