На модернизацию водоснабжения Комсомольска-на-Амуре направят 36 млн рублей

По сообщению издания “ТранссибИнфо”, в настоящее время перед правительством Хабаровского края стоит важная задача по выравниванию жизни в регионе. Все вопросы, актуальные для разных муниципалитетов, контролирует лично глава региона Михаил Дегтярев. Отмечается, что в правительстве создали дорожную карту, где указали самые проблемные места. Перед ее утверждением были проведены работы, в ходе которых специалисты проверяли информацию. На дорожную карту ориентируется правительство при решении наиболее актуальных проблем жителей.