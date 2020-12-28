На модернизацию водоснабжения Комсомольска-на-Амуре направят 36 млн рублей

По сообщению издания “ТранссибИнфо”, в настоящее время перед правительством Хабаровского края стоит важная задача по выравниванию жизни в регионе. Все вопросы, актуальные для разных муниципалитетов, контролирует лично глава региона Михаил Дегтярев. Отмечается, что в правительстве создали дорожную карту, где указали самые проблемные места. Перед ее утверждением были проведены работы, в ходе которых специалисты проверяли информацию. На дорожную карту ориентируется правительство при решении наиболее актуальных проблем жителей.
В следующем году в регионе запланировано строительство нового участка водопровода протяженностью 740 метров. Деньги на это будут направлены из государственного бюджета.
Сотрудники министерства ЖКХ Хабаровского края подчеркнули, что работы по модернизации инфраструктуры водоснабжения в Хабаровском крае осуществляются в шесть этапов. Три из них на данный момент завершены. Специалистами проведена реконструкция дюкера через реку Силинка, а также построен новый водопровод. На следующем этапе запланировано строительство нового участка водопроводного трубопровода и введение в эксплуатацию еще одного.
Необходимо отметить, что на данный момент имеющаяся инфраструктура водоснабжения в городе не дает возможности подключать новые объекты - ее ресурсы практически полностью исчерпаны. И это, по мнению специалистов, мешает городу нормально развиваться. Реализация проекта "Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения Комсомольска-на-Амуре. III пусковой комплекс" обеспечит жителей города водой высокого качества, а также решит проблемы с перебоями водоснабжения в районах, где были построены новые высотные жилые дома.
Для реализации четвертого этапа проекта из регионального и федерального бюджета направят тридцать шесть миллионов рублей. Завершение всего объема работ по проекту запланировано на 2022 год.
Проект "Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения Комсомольска-на-Амуре. III пусковой комплекс" реализуют в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города, который четыре года назад утвердило Правительство России.