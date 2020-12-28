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Гололёд и порывистый ветер: какой будет погода в Белгородской области 29 декабря

28 декабря 2020, 12:19
Фото: ИА «Бел.Ру»
В регионе ожидаются небольшие осадки, предупреждает региональное управление МЧС. Днём столбик термометра в отдельных районах может подняться выше нуля.
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Погода

Во вторник в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки — снег или мокрый снег. Синоптики прогнозируют туман и гололёд. На дорогах — гололедица.

Ночью юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Днём местами его порывы могут достигать 15 м/с.

Температура воздуха в регионе составит от четырёх до девяти градусов мороза ночью и от четырёх градусов мороза до одного градуса тепла днём.

По прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 29 декабря будет облачно. Ночью пройдёт небольшой снег при -6 °С. Днём без осадков и -1 °С.

В Старом Осколе, наоборот, небольшой дождь со снегом пройдёт днём при -1 °С. Ночью будет -7 °С, но без осадков.

Небольшой дождь со снегом днём ожидается и в Валуйках при 0 °С. Ночью в городе около -6 °С.

В Новом Осколе в тёмное время суток -7 °С и небольшой кратковременный снег. Днём -1 °С и без осадков.

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#Новости#Прогноз погоды#МЧС#Белгородская область#Гидрометцентр#Погода#Общество
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