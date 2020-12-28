Гололёд и порывистый ветер: какой будет погода в Белгородской области 29 декабря

Во вторник в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки — снег или мокрый снег. Синоптики прогнозируют туман и гололёд. На дорогах — гололедица.
Ночью юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Днём местами его порывы могут достигать 15 м/с.
Температура воздуха в регионе составит от четырёх до девяти градусов мороза ночью и от четырёх градусов мороза до одного градуса тепла днём.
По прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 29 декабря будет облачно. Ночью пройдёт небольшой снег при -6 °С. Днём без осадков и -1 °С.
В Старом Осколе, наоборот, небольшой дождь со снегом пройдёт днём при -1 °С. Ночью будет -7 °С, но без осадков.
Небольшой дождь со снегом днём ожидается и в Валуйках при 0 °С. Ночью в городе около -6 °С.
В Новом Осколе в тёмное время суток -7 °С и небольшой кратковременный снег. Днём -1 °С и без осадков.