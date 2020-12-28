Филиал Белоблводоканала оштрафовали после падения ребёнка в яму

Выяснилось, что ремонтные работы проводились с 16 ноября по 11 декабря местным подразделением ГУП «Белоблводоканал». Рабочие вырыли яму глубиной около двух метров, которая была заполнена водой, сообщили в областной прокуратуре.
Утром 10 декабря несовершеннолетняя девочка поскользнулась и провалилась в яму. Она выбралась самостоятельно, после чего ушла домой.
Прокуратура вынесла представление главе производственного подразделения Белоблводоканала. Также ГИБДД по Чернянскому району оштрафовало на 25 тыс. рублей замдиректора филиала за повреждение дороги.