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Филиал Белоблводоканала оштрафовали после падения ребёнка в яму

28 декабря 2020, 13:11
фото из архива
Прокуратура Чернянского района провела проверку по сообщениям СМИ о падении ребёнка в яму, которую оставили коммунальные службы в селе Волотово. Инцидент произошёл 10 декабря.

Выяснилось, что ремонтные работы проводились с 16 ноября по 11 декабря местным подразделением ГУП «Белоблводоканал». Рабочие вырыли яму глубиной около двух метров, которая была заполнена водой, сообщили в областной прокуратуре.

Утром 10 декабря несовершеннолетняя девочка поскользнулась и провалилась в яму. Она выбралась самостоятельно, после чего ушла домой.

Прокуратура вынесла представление главе производственного подразделения Белоблводоканала. Также ГИБДД по Чернянскому району оштрафовало на 25 тыс. рублей замдиректора филиала за повреждение дороги.

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#Новости#Штраф#Водоканал#Ребёнок#Чернянский район#Яма#Общество
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