Депутаты ЕР приняли участие в детском благотворительном проекте

Полуянова Наталия Владимировна, секретарь РО, первый заместитель председателя областной думы, рассказала, что в общественных приемных партии на территории региона установлены праздничные новогодние елки. Здесь депутаты собирают желания, которые загадали участники, и исполняют их. Вот некоторые из них: это музыкальные игрушки, лыжный костюм, самокат, планшет, платье на выпускной вечер. В Валуйках мальчик попросил у Деда Мороза шведскую стенку. Ребенок страдает спинальной мышечной атрофией, и этот спортивный комплекс ему жизненно необходим. Все подарки, как и положено, дети получат до 1 января.