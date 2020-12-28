Депутаты ЕР приняли участие в детском благотворительном проекте

Posted 28 декабря 2020, 15:12
Published 28 декабря 2020, 15:12
Modified 29 июля 2022, 12:41
Updated 29 июля 2022, 12:41
Впервые «Ёлку желаний» провели в 2018 году, тогда подарки от политиков получили около 8000 детей. В этом году будут исполнены желания 10000 детей. Чтобы успеть выполнить их, акцию будут проводить до конца февраля будущего года, пишет nashgorod.ru.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что ему достались желания двух юных россиян. Семилетняя Ариана из Башкирии очень хотела игрушечного тираннозавра, а Саша из Нижнего Новгорода мечтает попасть в московский научный музей имени А.Е. Ферсмана. С динозавром было просто, а вот визит в музей пока отложили, до тех пор пока в столице не снимут карантинные ограничения.
«Это добрая традиция, и я очень рад, что имею возможность в очередной раз присоединиться к ней. Действительно, нет ничего дороже улыбок детей», – заявил Турчак.
Осуществлять детские желания будут многие известные единороссы. Так, парламентарий Александр Хинштейн подарил подопечной коньки для фигурного катания. Врио заместителя секретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин подарил ребенку, мечтающему о музыкальной карьере, электрическое пианино. А руководитель думской фракции ЕР Сергей Неверов подарил трем подросткам с ограниченными возможностями планшет, электрогитару и игровое кресло.
Как сообщает партийный сайт «Единой России», волонтеры-единороссы продолжат работу в длинные январские выходные. Они будут доставлять медработникам горячие обеды и лекарства для тех, кто лечится дома. В настоящее время они занимаются украшением ковидных госпиталей и инфекционных отделений, чтобы создать у пациентов и врачей праздничное настроение.
Полуянова Наталия Владимировна, секретарь РО, первый заместитель председателя областной думы, рассказала, что в общественных приемных партии на территории региона установлены праздничные новогодние елки. Здесь депутаты собирают желания, которые загадали участники, и исполняют их. Вот некоторые из них: это музыкальные игрушки, лыжный костюм, самокат, планшет, платье на выпускной вечер. В Валуйках мальчик попросил у Деда Мороза шведскую стенку. Ребенок страдает спинальной мышечной атрофией, и этот спортивный комплекс ему жизненно необходим. Все подарки, как и положено, дети получат до 1 января.
“Также депутаты, волонтеры и члены партии сейчас передают сладкие наборы многодетным семьям, семьям врачей, которые работают в ковид-госпиталях. Полным ходом идет работа по обеспечению медперсонала горячим питанием. Помимо этого, в канун Нового года мы передадим подарочные наборы нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной войны”, - отметила она.