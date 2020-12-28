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Более 400 белгородцев записались на вакцинацию от ковида через сайт депздрава

28 декабря 2020, 14:03
Фото: pixabay.com
В белгородском департаменте здравоохранения сообщили, что вся вакцина от коронавируса в регионе освоена. Область ожидает следующего транша, когда начнут прививать не только медиков, но и других добровольцев.

Заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева сообщила о том, что в регионе полностью освоили всю вакцину от COVID-19. В праздники будут прививать очередную волну белгородцев. В неё войдут работники образовательных учреждений и бюджетники, сотрудники УМВД.

Также открыта регистрация всех желающих на сайте департамента здравоохранения, уже по факту получения остальной партии вакцины каждый муниципалитет на уровне своей медицинской организации будет работать с людьми на предмет возможности проведения для них вакцинации. Это будет осмотр человека — принятие решения о вакцинации. Если медицинских отводов не будет, то люди смогут привиться. Наталия Зубарева

Также Зубарева добавила, что на пятницу, 25 декабря, более 400 белгородцев подали заявки на вакцинацию от ковида через сайт департамента здравоохранения. За выходные, по словам чиновницы, количество желающих провакцинироваться должно было сильно подрасти, но свежие данные получат только к концу дня.

Напомним, что Минздрав разрешил прививать препаратом «Спутник V» людей старше 60 лет. При этом ранее президент Путин сообщал, что не привился именно из-за ограничений по возрасту и отправится на вакцинацию сразу, как только этот пункт пропадёт из противопоказаний.

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