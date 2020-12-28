Более 400 белгородцев записались на вакцинацию от ковида через сайт депздрава

Также открыта регистрация всех желающих на сайте департамента здравоохранения, уже по факту получения остальной партии вакцины каждый муниципалитет на уровне своей медицинской организации будет работать с людьми на предмет возможности проведения для них вакцинации. Это будет осмотр человека — принятие решения о вакцинации. Если медицинских отводов не будет, то люди смогут привиться. Наталия Зубарева