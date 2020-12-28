«Башспирт» планирует превратить Аленку из Нововоронежа в символ «паленки»

Однако увидев, что памятник несколько не отвечал представлениям о том, какой была легендарная Аленка, власти решили его снести. При этом бюджет проекта был около 1 млн рублей. Однако, ответственный за создание Аленки предприниматель, выставил произведение мастера на аукционе. Таким образом он планирует вернуть деньги городу.