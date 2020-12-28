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Posted 28 декабря 2020, 18:29

Published 28 декабря 2020, 18:29

Modified 18 сентября 2022, 11:15

Updated 18 сентября 2022, 11:15

«Башспирт» планирует превратить Аленку из Нововоронежа в символ «паленки»

28 декабря 2020, 18:29
Крупнейший башкирский производитель ликеро-водочной продукции «Башспирт» планирует стать владельцем ставшей мемом в интернетах Аленки из Нововоронежа. 18 декабря Аленка увидела свет и с тех пор стала поводом для шуток по всей стране.

Как напоминает mkset.ru, администрация поселения планировала поставить Аленку-ходока в честь 250-летнего юбилея. Аленка из легенд показала место, где должно стоять село Новая Аленовка, тем самым став местной знаменитостью.

Однако увидев, что памятник несколько не отвечал представлениям о том, какой была легендарная Аленка, власти решили его снести. При этом бюджет проекта был около 1 млн рублей. Однако, ответственный за создание Аленки предприниматель, выставил произведение мастера на аукционе. Таким образом он планирует вернуть деньги городу.

В пресс-службе «Башспирта» уже заявили, что планируют выкупить для себя скандальный монумент. Он будет установлен в качестве образа любой контрафактной спиртной продукции, проще говоря — Аленка станет лицом «паленки».

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