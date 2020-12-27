Последнее воскресенье года: вольер вместо спортплощадки, «кража» ёлки и новый детсад

Залитые утеплителем столбы и ложная смета
Именно на это в редакцию «Бел.Ру» пожаловались жильцы дома №42 на улице Есенина. Вместо спортивной площадки для детей белгородцы получили огороженное трёхметровой сеткой место больше похожее на собачий вольер. Подрядчик залил столбы утеплителем вместо бетона, установил дешёвое и опасное ограждение, а внутри постелил газон вместо спецпокрытия для детских площадок. Исправить ситуацию не помог мэр города и управа, а сам исполнитель не спешит этого делать. Кроме того, по словам старшей по дому, представитель администрации лично рассказал ей, что работы оплатили по одной смете, а произвели – по другой. Больше крика души «есенинцев» - тут.
Была ёлка для жильцов, а стала – для участкового
В это воскресенье по всем белгородским соцсетям разлетелось видео, на котором полицейские забирают установленную на улице ёлку, грузят её и увозят. Зачем и почему? По словам руководителя управы № 20 Александра Богачёва, об этом просили жители улицы Семашко. Мол, праздника им не надо, они все болеют коронавирусом. Правда, сами белгородцы его мнения не разделяют и недоумевают, почему правоохранители увезли установленную в их дворе новогоднюю красавицу.
На благое дело не жалко
Потратиться на новый детский сад для малышей из микрорайона «Журавлики» в Губкине решило управление капитального строительства. Отстроить ДОУ на 143 места с двумя яслями планируют к маю 2022 года. Пока что максимальная цена по контракту указана 119,5 млн рублей. В полном материале можно прочесть, что должен будет сделать подрядчик за эти деньги.