Последнее воскресенье года: вольер вместо спортплощадки, «кража» ёлки и новый детсад

Именно на это в редакцию «Бел.Ру» пожаловались жильцы дома №42 на улице Есенина. Вместо спортивной площадки для детей белгородцы получили огороженное трёхметровой сеткой место больше похожее на собачий вольер. Подрядчик залил столбы утеплителем вместо бетона, установил дешёвое и опасное ограждение, а внутри постелил газон вместо спецпокрытия для детских площадок. Исправить ситуацию не помог мэр города и управа, а сам исполнитель не спешит этого делать. Кроме того, по словам старшей по дому, представитель администрации лично рассказал ей, что работы оплатили по одной смете, а произвели – по другой. Больше крика души «есенинцев» - тут.