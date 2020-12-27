Больше половины белгородцев не планируют праздновать Новый год в ресторане

Ещё 12 человек прошли опрос и ответили, как относятся к подобным ограничениям. Негативно в адрес таких мер высказались четыре человека (29% опрошенных), они считают, что толку от них будет мало — все всё равно успеют заразиться до полуночи. При этом ещё три человека (21%) сообщили, что им всё равно — Новый год они всегда встречали дома.