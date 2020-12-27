Больше половины белгородцев не планируют праздновать Новый год в ресторане

Редакция «Бел.Ру» провела опрос среди читателей с целью выяснить, пойдут ли они в ресторан или кафе праздновать Новый год, учитывая, что те будут работать в новогоднюю ночь только до 23:59. Оказалось, что больше половины белгородцев не планирует посещать заведения общественного питания.
Всего в нашем опросе приняли участие 182 человека. В опросе можно было выбрать только один вариант ответа, опрос был анонимным.
Результаты опроса показали, что большая часть белгородцев не планирует посещать рестораны и кафе в новогоднюю ночь. Этот вариант ответа выбрали 106 человек, или 58,2% от всех респондентов. Правда, вторым по популярности ответом стал вариант «Не ходил в рестораны раньше и не пойду в этом году». За него проголосовали 37 человек, или 20,3% респондентов.
Ещё 17 человек сказали, что встретят Новый год только с родственниками. Это 17% опрошенных. А 13 человек всё-таки разбавят свой праздник посторонними людьми и отправятся провожать старый год к друзьям или знакомым. Это 7,1% респондентов.
В рестораны и кафе рискнут пойти только 3,3% опрошенных. Видимо, здесь сложилось сразу несколько факторов: коронавирус в регионе и ограничения по времени. Примерить на себя роль Золушки и отправиться с бала домой до полуночи оказалось привлекательным только для шести опрошенных.
Меньше всего людей собираются праздновать Новый год по видеосвязи. Таких оказалось только четыре человека, или 2,2% респондентов.
Ещё 12 человек прошли опрос и ответили, как относятся к подобным ограничениям. Негативно в адрес таких мер высказались четыре человека (29% опрошенных), они считают, что толку от них будет мало — все всё равно успеют заразиться до полуночи. При этом ещё три человека (21%) сообщили, что им всё равно — Новый год они всегда встречали дома.
Считают, что это вредит общепиту, два человека (14%), столько же поддерживают ограничения и считают, что так вирус будет медленнее распространяться. Ещё по одному человеку (7%) сказали, что им либо всё равно на ограничения, либо наоборот — слишком мало радостей, а власти региона лишают и этого.
Напомним, в новогоднюю ночь в Белгородской области рестораны будут работать только до 23:59. Такое решение принял врио губернатора региона Вячеслав Гладков.