Владимир Литвиненко предложил усилить централизацию в ТЭК и МСК

Posted 26 декабря 2020, 11:04
Published 26 декабря 2020, 11:04
Modified 18 сентября 2022, 11:15
Updated 18 сентября 2022, 11:15
Ученый уверен, что подобные меры позволят поднять эффективность работы добывающих и перерабатывающих организаций на новый уровень. Об этом пишет «Форпост Северо-Запад».
Ректор горного университета отметил, что не предпринимательская деятельность, а механизмы стратегического развития должны стать объектом рыночного регулирования со стороны властей. Оптимизация данных механизмов и создание условий для повышения устойчивости отрасли остаются одной из самых важных задач, стоящих сейчас перед правительством. Решить данную проблему можно. Для этого соответствующие полномочия надо закрепить на законодательном уровне лишь за одним вице-премьером.
По словам Литвиненко, сейчас регулирование минерально-сырьевого комплекса со стороны властей довольно слабое. В Кабинете министров Российской Федерации не создан единый центр, вырабатывающий правила игры, понятные всем участникам рынка, и контролирующий их исполнение. Задачу контроля различных секторов, являющихся основой энергетики, возложили на разные министерства и ведомства. Нередко координация работы между ними находится на низком уровне. Данные структуры подчиняются четырем разным вице-премьерам. В результате отсутствует мобильность в принятии решений. Это плохо сказывается на приросте запасов и коэффициенте извлечения нефти. Коэффициент полезного действия от работы тепловых электростанций низкий. Есть и другие неблагоприятные факторы.
Ректор горного университета подчеркнул, что «работу по разумной централизации необходимо начинать прямо сейчас». Это позволит создать вертикаль рыночного регулирования со стороны правительства. В противном случае РФ потеряет статус лидера на мировом энергетическом рынке. Бюджет страны лишится существенной части доходов от экспорта.