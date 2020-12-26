Владимир Литвиненко предложил усилить централизацию в ТЭК и МСК

По словам Литвиненко, сейчас регулирование минерально-сырьевого комплекса со стороны властей довольно слабое. В Кабинете министров Российской Федерации не создан единый центр, вырабатывающий правила игры, понятные всем участникам рынка, и контролирующий их исполнение. Задачу контроля различных секторов, являющихся основой энергетики, возложили на разные министерства и ведомства. Нередко координация работы между ними находится на низком уровне. Данные структуры подчиняются четырем разным вице-премьерам. В результате отсутствует мобильность в принятии решений. Это плохо сказывается на приросте запасов и коэффициенте извлечения нефти. Коэффициент полезного действия от работы тепловых электростанций низкий. Есть и другие неблагоприятные факторы.