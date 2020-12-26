В 2021 году выпускникам школ сократят число обязательных экзаменов

Стало известно, что выпускникам девятых классов в 2021 году нужно будет сдать лишь экзамены по русскому языку и математике. Остальные предметы будут необязательными. Третий предмет, по которому обычно сдавали ОГЭ ученики, заменили на контрольную работу. Но уточнили, что её результаты на аттестат на повлияют. Об этом сообщили «Новые известия» с ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.