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В 2021 году выпускникам школ сократят число обязательных экзаменов

26 декабря 2020, 08:40
Фото: ИА "Бел.Ру"
экзамены
Девятиклассникам достаточно будет сдать два предмета и контрольную, а одиннадцатиклассникам установили вдвое меньше экзаменов. На такие меры пошли из-за эпидемии коронавируса в стране.
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ЕГЭ

Стало известно, что выпускникам девятых классов в 2021 году нужно будет сдать лишь экзамены по русскому языку и математике. Остальные предметы будут необязательными. Третий предмет, по которому обычно сдавали ОГЭ ученики, заменили на контрольную работу. Но уточнили, что её результаты на аттестат на повлияют. Об этом сообщили «Новые известия» с ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Что касается ЕГЭ в 11 классе, его могут не сдавать те, кто не планирует поступать в вуз. Его заменят двумя экзаменами в школе. Для остальных же урезали обязательное число экзаменов. А те, кто собирается учиться дальше в высшей школе, могут сдать лишь экзамен по русскому языку.

В середине апреля, не ранее 5-го числа, одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение. Об изменении сроков было известно ещё в ноябре. А даты сдачи ЕГЭ в этом году будут следующими:

  • основные дни – с 31 мая по 2 июля;
  • резервные дни – с 12 по 17 июля.

Важно, что в следующем году сдать единый госэкзамен досрочно будет нельзя.

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