В 2021 году выпускникам школ сократят число обязательных экзаменов

Стало известно, что выпускникам девятых классов в 2021 году нужно будет сдать лишь экзамены по русскому языку и математике. Остальные предметы будут необязательными. Третий предмет, по которому обычно сдавали ОГЭ ученики, заменили на контрольную работу. Но уточнили, что её результаты на аттестат на повлияют. Об этом сообщили «Новые известия» с ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Что касается ЕГЭ в 11 классе, его могут не сдавать те, кто не планирует поступать в вуз. Его заменят двумя экзаменами в школе. Для остальных же урезали обязательное число экзаменов. А те, кто собирается учиться дальше в высшей школе, могут сдать лишь экзамен по русскому языку.
В середине апреля, не ранее 5-го числа, одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение. Об изменении сроков было известно ещё в ноябре. А даты сдачи ЕГЭ в этом году будут следующими:
Важно, что в следующем году сдать единый госэкзамен досрочно будет нельзя.