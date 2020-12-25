Награждены лауреаты ежегодной премии имени А. А. Угарова

Премия учреждена правительством Белгородской области и компанией «Металлоинвест» в 2013 году в память о бывшем генеральном директоре Оскольского электрометаллургического комбината, основателе школы оскольских металлургов, Заслуженном металлурге РСФСР, Почётном гражданине Белгородской области и Старого Оскола Алексее Алексеевиче Угарове.
Награда присуждается лучшим специалистам горно-металлургического комплекса, отрасли машиностроения и химического производства, достигшим особых успехов в работе за прошедший год.
Премия имени А. А. Угарова — главная награда белгородской промышленности. От души поздравляю всех лауреатов. Каждый из вас заслуживает самых добрых слов. Благодарю вас за верность и служение Белгородской земле.Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области
По итогам 2019 года определены шесть лауреатов премии. Решением Наблюдательного совета Фонда достижений промышленников имени А. А. Угарова лауреатами в номинации «Личный вклад» признаны Татьяна Карпачева, генеральный директор ООО «Торгово-производственное объединение», и Александр Крючков, директор дирекции по производству АО «Стойленский ГОК».
«Для меня большая честь стать лауреатом премии им. А. А. Угарова, — поделилась Татьяна Карпачева. — Работая под руководством Алексея Алексеевича, я получила бесценные уроки школы жизни. Сегодня я равняюсь на славные „угаровские“ традиции — безупречные производственные и нравственные стандарты. Слова Алексея Алексеевича „Работать над собой, не бояться ответственности и идти вперёд“ стали моим жизненным ориентиром».
В номинации «Рабочий года» лауреатами стали Роман Маликов, газовщик шахтной печи фабрики окомкования и металлизации ОЭМК и Алексей Горботенко, монтажник дробильно-размольного оборудования и оборудования для сортировки и обогащения цеха ремонта фабрик ремонтно-механического управления Лебединского ГОКа.
Звания лауреата премии имени А. А. Угарова в номинации «Молодой специалист» удостоены Павел Ситников, проходчик ООО «Корпанга», и Александр Ронжин, ведущий инженер-технолог по электрошлаковой выплавке отдела главного металлурга ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ».
В этом году премия имени А. А. Угарова вручается в восьмой раз. За это время её лауреатами стали 43 специалиста, и я рад, что эта добрая традиция сохранилась и в нынешний непростой год. Поздравляю всех победителей с заслуженной наградой. Желаю каждому не останавливаться на достигнутом и уверенно идти вперёд.Андрей Угаров, первый заместитель генерального директора — директор по производству Металлоинвеста