Награждены лауреаты ежегодной премии имени А. А. Угарова

В этом году премия имени А. А. Угарова вручается в восьмой раз. За это время её лауреатами стали 43 специалиста, и я рад, что эта добрая традиция сохранилась и в нынешний непростой год. Поздравляю всех победителей с заслуженной наградой. Желаю каждому не останавливаться на достигнутом и уверенно идти вперёд.Андрей Угаров, первый заместитель генерального директора — директор по производству Металлоинвеста