Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Награждены лауреаты ежегодной премии имени А. А. Угарова

25 декабря 2020, 08:27
Фото: Металлоинвест
На заседании Белгородской областной думы состоялось чествование лауреатов ежегодной премии имени А. А. Угарова за 2019 год.

Премия учреждена правительством Белгородской области и компанией «Металлоинвест» в 2013 году в память о бывшем генеральном директоре Оскольского электрометаллургического комбината, основателе школы оскольских металлургов, Заслуженном металлурге РСФСР, Почётном гражданине Белгородской области и Старого Оскола Алексее Алексеевиче Угарове.

Награда присуждается лучшим специалистам горно-металлургического комплекса, отрасли машиностроения и химического производства, достигшим особых успехов в работе за прошедший год.

Премия имени А. А. Угарова — главная награда белгородской промышленности. От души поздравляю всех лауреатов. Каждый из вас заслуживает самых добрых слов. Благодарю вас за верность и служение Белгородской земле.Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области

По итогам 2019 года определены шесть лауреатов премии. Решением Наблюдательного совета Фонда достижений промышленников имени А. А. Угарова лауреатами в номинации «Личный вклад» признаны Татьяна Карпачева, генеральный директор ООО «Торгово-производственное объединение», и Александр Крючков, директор дирекции по производству АО «Стойленский ГОК».

«Для меня большая честь стать лауреатом премии им. А. А. Угарова, — поделилась Татьяна Карпачева. — Работая под руководством Алексея Алексеевича, я получила бесценные уроки школы жизни. Сегодня я равняюсь на славные „угаровские“ традиции — безупречные производственные и нравственные стандарты. Слова Алексея Алексеевича „Работать над собой, не бояться ответственности и идти вперёд“ стали моим жизненным ориентиром».

В номинации «Рабочий года» лауреатами стали Роман Маликов, газовщик шахтной печи фабрики окомкования и металлизации ОЭМК и Алексей Горботенко, монтажник дробильно-размольного оборудования и оборудования для сортировки и обогащения цеха ремонта фабрик ремонтно-механического управления Лебединского ГОКа.

Звания лауреата премии имени А. А. Угарова в номинации «Молодой специалист» удостоены Павел Ситников, проходчик ООО «Корпанга», и Александр Ронжин, ведущий инженер-технолог по электрошлаковой выплавке отдела главного металлурга ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ».

В этом году премия имени А. А. Угарова вручается в восьмой раз. За это время её лауреатами стали 43 специалиста, и я рад, что эта добрая традиция сохранилась и в нынешний непростой год. Поздравляю всех победителей с заслуженной наградой. Желаю каждому не останавливаться на достигнутом и уверенно идти вперёд.Андрей Угаров, первый заместитель генерального директора — директор по производству Металлоинвеста

Материалы по теме
Сергей Напольских удостоен премии имени Алексея Угарова Названы имена лауреатов шестой ежегодной премии имени А.А. УгароваПремию имени Алексея Угарова получили четверо рабочих Белгородской области
#Новости#Премия угарова#Угаров#Лгок#Лебединский ГОК#Металлоинвест#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18