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Мощность новой цифровой подстанции «Россетей» в Петербурге составила 126 МВА

25 декабря 2020, 15:17
Фото: rosseti.ru
Новая подстанция «Карповская», введенная в эксплуатацию в Санкт-Петербурге, имеет мощность 126 МВА. Ее задача – бесперебойное снабжение электроэнергией территории, на которой проживает более 130 000 человек.

На открытии нового энергообъекта присутствовали глава холдинга Павел Ливинский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов и генеральный директор «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин, пишут «Новые Известия».

Стоимость новой подстанции вместе с заходами ЛЭП составила 1,7 млрд рублей. Энергетики предусмотрели солидный резерв мощности – 43 МВА. Это позволит без проблем подключать новые объекты активно строящихся прилегающих районов: Петроградского и Петровского острова. Эксперты отметили, что в будущем мощность объекта может быть увеличена в 2 раза.

По словам Максима Соколова, новые энергообъекты формируют цифровую электроинфраструктуру города. Еще он похвалил «Россети» за то, что при работе энергетики не просто выполняют поставленную задачу, но еще и думают на перспективу. Они вкладывают в новые объекты существенный запас прочности.

Павел Ливинский в ответ заметил, что Санкт-Петербург – хорошо воспринимающий инновации современный город. При этом в «Россетях» видят задачу холдинга в создании надежного электросетевого комплекса, способного обеспечить энергией и бизнес, и горожан.

«Подстанция 110 кВ «Карповская» входит в состав комплексного проекта развития электросетей Петроградского района, в который компания инвестирует более 6,4 млрд рублей. Мы завершим эти работы в будущем году, планируется запуск еще нескольких питающих центров», – рассказал Ливинский.

Помимо строительства новой подстанции, в Петербурге реконструировали 2 действующих энергообъекта: подстанции «Волхов-Петроградская» (35 кВ) и «Петроградская» (110 кВ). Также были построены 8 центров питания и проложено 40 километров кабелей.

Как отметил Андрей Рюмин, новую подстанцию строили с применением инновационных технологий и современного оборудования. Оно по большей части выпущено в России. Примечательно, что подстанцией можно управлять и наблюдать за ней в дистанционном формате.

#Новости#Общество
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