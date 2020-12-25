Мощность новой цифровой подстанции «Россетей» в Петербурге составила 126 МВА

На открытии нового энергообъекта присутствовали глава холдинга Павел Ливинский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов и генеральный директор «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин, пишут «Новые Известия».
Стоимость новой подстанции вместе с заходами ЛЭП составила 1,7 млрд рублей. Энергетики предусмотрели солидный резерв мощности – 43 МВА. Это позволит без проблем подключать новые объекты активно строящихся прилегающих районов: Петроградского и Петровского острова. Эксперты отметили, что в будущем мощность объекта может быть увеличена в 2 раза.
По словам Максима Соколова, новые энергообъекты формируют цифровую электроинфраструктуру города. Еще он похвалил «Россети» за то, что при работе энергетики не просто выполняют поставленную задачу, но еще и думают на перспективу. Они вкладывают в новые объекты существенный запас прочности.
Павел Ливинский в ответ заметил, что Санкт-Петербург – хорошо воспринимающий инновации современный город. При этом в «Россетях» видят задачу холдинга в создании надежного электросетевого комплекса, способного обеспечить энергией и бизнес, и горожан.
«Подстанция 110 кВ «Карповская» входит в состав комплексного проекта развития электросетей Петроградского района, в который компания инвестирует более 6,4 млрд рублей. Мы завершим эти работы в будущем году, планируется запуск еще нескольких питающих центров», – рассказал Ливинский.
Помимо строительства новой подстанции, в Петербурге реконструировали 2 действующих энергообъекта: подстанции «Волхов-Петроградская» (35 кВ) и «Петроградская» (110 кВ). Также были построены 8 центров питания и проложено 40 километров кабелей.
Как отметил Андрей Рюмин, новую подстанцию строили с применением инновационных технологий и современного оборудования. Оно по большей части выпущено в России. Примечательно, что подстанцией можно управлять и наблюдать за ней в дистанционном формате.