Мощность новой цифровой подстанции «Россетей» в Петербурге составила 126 МВА

По словам Максима Соколова, новые энергообъекты формируют цифровую электроинфраструктуру города. Еще он похвалил «Россети» за то, что при работе энергетики не просто выполняют поставленную задачу, но еще и думают на перспективу. Они вкладывают в новые объекты существенный запас прочности.