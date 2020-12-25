Где в Белгородской области зарегистрировали 190 заражённых COVID-19

В регионе зарегистрировали рекордный прирост заболевших за сутки — 190 человек. В Белгороде прибавилось 65 заражённых, в Старооскольском горокруге — 22, в Белгородском районе — 19, в Губкинском горокруге — 17, в Яковлевском горокруге — 15, в Красногвардейском районе — 14, в Алексеевском горокруге — 10.