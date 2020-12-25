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Где в Белгородской области зарегистрировали 190 заражённых COVID-19

25 декабря 2020, 09:54
Фото: ИА «Бел.Ру»
Лидером по суточному приросту вновь стал Белгород. В пяти муниципалитетах новых случаев заболевания не выявили. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 116 человек.

В регионе зарегистрировали рекордный прирост заболевших за сутки — 190 человек. В Белгороде прибавилось 65 заражённых, в Старооскольском горокруге — 22, в Белгородском районе — 19, в Губкинском горокруге — 17, в Яковлевском горокруге — 15, в Красногвардейском районе — 14, в Алексеевском горокруге — 10.

Новых случаев заболевания не выявили в Валуйском горокруге, Вейделевском, Краснояружском, Прохоровском и Ровеньском районах. В остальных районах и горокругах — от одного до семи пациентов с ковидом за сутки.

Всего в регионе зарегистрировали 20 713 заболевших.

Общее число выздоровевших увеличилось до 17 106, умерших — до 229 (+7 за сутки). Продолжают лечение в стационарах 864 человека, на дому — 2514. В тяжёлом состоянии 116 пациентов, их подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Режим самоизоляции соблюдают 8242 человека.

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