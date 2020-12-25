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Белгородка погасила 111 штрафов ГИБДД из-за угрозы лишения водительских прав

25 декабря 2020, 10:41
Фото: ИА «Бел.Ру»
Автомобилистка регулярно нарушала ПДД в соседних регионах. Женщине пришлось заплатить 163 тыс. рублей, причём большая часть — исполнительский сбор, сообщили в региональном управлении ФССП.

Жительница Старооскольского горокруга накопила 111 неоплаченных штрафов ГИБДД на 75 тыс. рублей. Вовремя задолженность женщина не погасила, поэтому к основной сумме прибавился исполнительский сбор на 88 тыс. рублей.

Приставам пришлось пойти на принудительные меры: они направили в суд исковое заявление об установлении временного ограничения на пользование должницей спецправом управления транспортом.

Лишаться водительских прав оскольчанка не хотела, поэтом погасила задолженность и заплатила исполнительский сбор — 163 тыс. рублей.

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