Белгородка погасила 111 штрафов ГИБДД из-за угрозы лишения водительских прав

Жительница Старооскольского горокруга накопила 111 неоплаченных штрафов ГИБДД на 75 тыс. рублей. Вовремя задолженность женщина не погасила, поэтому к основной сумме прибавился исполнительский сбор на 88 тыс. рублей.
Приставам пришлось пойти на принудительные меры: они направили в суд исковое заявление об установлении временного ограничения на пользование должницей спецправом управления транспортом.
Лишаться водительских прав оскольчанка не хотела, поэтом погасила задолженность и заплатила исполнительский сбор — 163 тыс. рублей.