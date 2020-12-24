Юрий Галдун прокомментировал строительство крематория в Белгороде

Найден инвестор, который изъявил желание заняться строительством крематория. Я считаю, что он городу необходим, кладбище занимает слишком много места.Юрий Галдун
Проект уже прошёл областной архитектурный совет, но разрешения на строительство ещё нет. Пока это стадия разработки.
Как рассказал Юрий Галдун, на территории Белгорода 12 кладбищ и работает сейчас только одно – Юго-Западное, все остальные уже закрыты. И Юго-Западное заполнится через четыре года. Опять надо будет искать где-то место, а мест в городе больше нет.
Напомним, крематорий в Белгороде планируют начать строить в 2022 году рядом с Юго-Западным кладбищем.