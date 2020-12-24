Юрий Галдун прокомментировал строительство крематория в Белгороде

Как рассказал Юрий Галдун, на территории Белгорода 12 кладбищ и работает сейчас только одно – Юго-Западное, все остальные уже закрыты. И Юго-Западное заполнится через четыре года. Опять надо будет искать где-то место, а мест в городе больше нет.