Вячеслав Гладков рассказал о перспективах предоставления жилья по соцаренде

Например, у нас есть губернаторская ипотека и есть программа в ДОМ.РФ по субсидированию части процентной ставки. Предварительно мы видим, что, если сложить два механизма, то количество людей, которые смогут в этих программах поучаствовать, а это бюджетники, как федеральные, так и областные, у нас потенциально увеличится. Нужно посчитать наши возможности и нагрузку на бюджет.Вячеслав Гладков