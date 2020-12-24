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Posted 24 декабря 2020, 14:12

Published 24 декабря 2020, 14:12

Modified 18 сентября 2022, 11:13

Updated 18 сентября 2022, 11:13

Вячеслав Гладков рассказал о перспективах предоставления жилья по соцаренде

24 декабря 2020, 14:12
О том, что такой механизм будут прорабатывать в Белгородской области, врио губернатора сообщил на онлайн-встрече с гендиректором АО «ДОМ. РФ» Виталием Мутко. По итогам обсуждений стороны заключили соглашение о сотрудничестве.

Виталий Мутко похвалил Белгородскую область за положительный опыт работы в обеспечении населения жильём. АО «ДОМ. РФ» сотрудничает с регионом несколько лет, сейчас, к примеру, разрабатывается дорожная карта развития ИЖС для Минстроя и правительства.

В Белгородской области, по словам Виталия Мутко, уже действует программа льготного ипотечного кредитования Банка ДОМ.РФ на ИЖС. С ноября по ней аккредитованы три застройщика.

На встрече представители АО «ДОМ. РФ» и белгородского правительства обсудили в том числе запуск совместного проекта льготной ипотеки, проекты развития городской среды, программу по арендному жилью. При обсуждении последнего вопроса Вячеслав Гладков рассказал о возможном механизме предоставления жилья наиболее нуждающимся по социальной аренде.

Это, конечно, очень востребовано будет сейчас. Это главный акцент, который хочется делать. Потому что по социальной очереди движения у нас практически нет, как и в большинстве других регионов РФ. Людей с низкими доходами, находящихся в трудной жизненной ситуации, много. Будем прорабатывать и предложим конкретику.Вячеслав Гладков

В рамках совместной работы с АО «ДОМ. РФ» 720 га земли в Алексеевском горокруге могут перевести под ИЖС — дорожную карту подготовят в начале следующего года.

По словам Гладкова, он изучит федеральные и региональные механизмы, чтобы постараться уменьшить нагрузку на семейный бюджет белгородцев при приобретении жилья.

Например, у нас есть губернаторская ипотека и есть программа в ДОМ.РФ по субсидированию части процентной ставки. Предварительно мы видим, что, если сложить два механизма, то количество людей, которые смогут в этих программах поучаствовать, а это бюджетники, как федеральные, так и областные, у нас потенциально увеличится. Нужно посчитать наши возможности и нагрузку на бюджет.Вячеслав Гладков

Обсуждение коснулось также вопроса благоустройства сельских территорий и развития городской среды в населённых пунктах.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Виталий мутко#Вячеслав Гладков
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