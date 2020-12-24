В центре Белгорода в праздничные дни ограничат движение транспорта

26 декабря в Белгороде торжественно откроют главную новогоднюю ёлку. Из-за этого с 23:00 25 декабря ограничат остановку и стоянку автомобилей, а с 15:30 до 17:30 запретят движение на участках:
Там же с 23:00 30 декабря и 6 января ограничат остановку и стоянку авто. Движение будет перекрыто с 21:00 31 декабря до окончания мероприятий, а 7 января ограничения продлятся с 14:30 до 16:30.
Объезжать в мэрии предложили по проспекту Славы, улице Преображенской, проспекту Богдана Хмельницкого, улице Чумичова, проспекту Ватутина.