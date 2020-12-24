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В центре Белгорода в праздничные дни ограничат движение транспорта

24 декабря 2020, 13:40
Фото: администрация Белгорода
Движение авто в районе Соборной площади запретят 26 и 31 декабря, а также 7 января, сообщили в администрации областного центра.

26 декабря в Белгороде торжественно откроют главную новогоднюю ёлку. Из-за этого с 23:00 25 декабря ограничат остановку и стоянку автомобилей, а с 15:30 до 17:30 запретят движение на участках:

  • по проезду к зданию правительства области от улицы Попова до Театрального проезда;
  • по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Победы;
  • по нечётной стороне Свято-Троицкого бульвара;
  • по чётной стороне Свято-Троицкого бульвара на участке от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области;
  • по Гражданскому проспекту от улицы Чумичова до улицы Попова;
  • по улице Попова от проспекта Славы до улицы Победы;
  • по улице Победы от Попова до Театрального проезда.

Там же с 23:00 30 декабря и 6 января ограничат остановку и стоянку авто. Движение будет перекрыто с 21:00 31 декабря до окончания мероприятий, а 7 января ограничения продлятся с 14:30 до 16:30.

Объезжать в мэрии предложили по проспекту Славы, улице Преображенской, проспекту Богдана Хмельницкого, улице Чумичова, проспекту Ватутина.

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