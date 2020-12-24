С зачётом по финграмотности справился каждый третий из 450 белгородских бизнесменов

В стране подвели итоги Всероссийского зачёта по финансовой грамотности. За две недели его участниками стали 665 тыс. граждан.
Белгородцы прошли тестирование 23 тыс. раз. Шесть из десяти участников справились с вопросами успешно — в итоге жители региона получили 14 тыс. сертификатов. По числу участников Белгородская область оказалась на четвёртом месте среди самых активных регионов.
Помимо рядовых жителей области, на вопросы ответили 450 предпринимателей. По информации пресс-службы регионального отделения ГУ Банка России по ЦФО, каждый третий бизнесмен справился с зачётом.
В тесте было 30 вопросов, рассчитанных на разные уровни сложности. После прохождения белгородцы могли проверить, в каких заданиях допустили ошибку. При 20 верных ответах участники получали право на именной сертификат об успешном завершении зачёта.
Как сообщила замуправляющего белгородским отделением Банка России Надежда Паршина, в 2020 году число участников из региона выросло в 14 раз в сравнении с прошлогодним тестированием.