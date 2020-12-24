«Россети» ввели в эксплуатацию 4 подстанции общей мощностью 122 МВА

Так, подстанции в Краснодарском крае, Вологодской и Ленинградской областях строили с нуля. В Ханты-Мансийском автономном округе объект был полностью реконструирован. Эксперты внедрили там цифровые технологии. Церемония открытия подстанций прошла по видео-конференц-связи. На ней присутствовали гендиректор «Россетей» Павел Ливинский и представители регионов. Речь идет о Наталье Комаровой, Олеге Кувшинникове, Александре Трембицком и Сергее Харлашкине. Об этом пишут «Новые известия».