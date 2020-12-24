«Россети» ввели в эксплуатацию 4 подстанции общей мощностью 122 МВА

Posted 24 декабря 2020, 14:45
Published 24 декабря 2020, 14:45
Modified 18 сентября 2022, 11:13
Updated 18 сентября 2022, 11:13
Так, подстанции в Краснодарском крае, Вологодской и Ленинградской областях строили с нуля. В Ханты-Мансийском автономном округе объект был полностью реконструирован. Эксперты внедрили там цифровые технологии. Церемония открытия подстанций прошла по видео-конференц-связи. На ней присутствовали гендиректор «Россетей» Павел Ливинский и представители регионов. Речь идет о Наталье Комаровой, Олеге Кувшинникове, Александре Трембицком и Сергее Харлашкине. Об этом пишут «Новые известия».
В Краснодарском крае появилась подстанция 110 кВ «Ангарская». Мощность объекта достигает 50 МВА. Он станет поставлять электричество в Краснодар. Таким образом, надежность электроснабжения северо-восточной части города-миллионника вырастет. Всего там живут свыше 320 000 россиян и функционируют 240 социальных объектов, одним из которых является клиническая больница. Строительство подстанции обошлось корпорации в более чем 720 миллионов рублей.
В Вологодской области ввели в эксплуатацию подстанцию 35 кВ «Балатон», а в Ленинградской - 110 кВ «Ясень». Вместе они вырабатывают мощность 40 МВА. «Балатон» и «Ясень» обеспечат электричеством компрессорные станции «Бабаевская» и «Дивенская», что способствует расширению системы газоснабжения в регионах и обеспечит подачу голубого топлива в газопровод «Северный поток - 2». Проекты оценили в 343 миллиона рублей и 580 миллионов рублей соответственно.
В ХМАО открыта обновленная подстанция 110 кВ «Ореховская». Ее мощность равна 32 МВА. После реконструкции мощность объекта выросла в два раза. В результате надежность сетей увеличилась. К подстанции подключают новых потребителей. «Россети» профинансировали этот проект на сумму 485 миллионов рублей.
Добавим, что все указанные выше подстанции построили в рамках стратегии «Россетей» «Цифровая трансформация 2030». Важнейшее оборудование, которое поставили на подстанции, произведено в Российской Федерации. Это позволит снизить затраты на обслуживание объектов. Еще новейшие технологии позволяют в дистанционном режиме наблюдать и контролировать функционирование всего комплекса подстанций. Обмен данными перевели в «цифру», что дает возможность параллельно обрабатывать 3 500 сигналов.