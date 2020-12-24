«Россети» уменьшили аварийность на 10% в 2020 году

Эти данные озвучил глава энергохолдинга Павел Ливинский в процессе подведения предварительных результатов работы в уходящем году.
«Год был трудным, но, несмотря на это, стал одним из результативных для «Россетей». Тенденция к повышению надежности сохранилась, в обозначенные ранее сроки были претворены в жизнь мероприятия инвестпрограммы и концепции «Цифровая трансформация 2030», — подчеркнул Ливинский.
Как пишут «Новые известия», размеры финансирования инвестпрограммы в целом за этот год составили 281 миллиард рублей. По информации, на конец года будет введено 8600 МВА трансформаторной мощности и 22700 км линий электропередачи.
За 2020 год усилиями энергетиков компании в эксплуатацию ввели 300-километровый энерготранзит в Иркутской области, подстанции 330 кВ «Белгород» в Белгородской области и 220 кВ «Садовая» в Волгоградской области. В Воронежской области запустили цифровую подстанцию 110 кВ «Спутник» и первый цифровой объект в СКФО — 110 кВ «Город» в Чеченской Республике. За текущий год «Россетями» были возведены транзиты системного значения 500 кВ «Невинномысск — Моздок» и 330 кВ «Артём — Дербент». Кроме этого, в 100-процентном объеме закончили работы по подключению Афипского НПЗ.
В общей сложности с начала эпидемии «Россети» обеспечили более 136 МВт для 1083 медорганизаций. В кратчайшие сроки открыли доступ к инфраструктуре новых инфекционных центров в Москве, Пскове, Воронеже и других городах.
Также холдинг продолжал осуществлять работу по реализации концепции «Цифровая трансформация 2030». В рамках этой программы сейчас работают 84 цифровые подстанции, каждая из которых способна функционировать без постоянного присутствия работников. Были открыты и работают 38 цифровых районов электросетей и 22 цифровых центра управления сетями, среди которых первый межрегиональный диспетчерский пункт в Курске. В 2021 году предприятием планируется более крупный запуск проекта «Цифровой электромонтер». Он позволит повысить показатель производительности труда, безопасности персонала, а также улучшить оперативность реагирования.
Помимо этого, «Россетями» проводится широкая работа по подготовке к началу действия федерального закона об интеллектуальном учете. Уже сегодня свыше двух миллионов умных счетчиков были внедрены в периметре «Россетей». До 2030 года предприятие планирует установить до 18,1 млн таких приборов.