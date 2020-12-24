«Россети» уменьшили аварийность на 10% в 2020 году

Также холдинг продолжал осуществлять работу по реализации концепции «Цифровая трансформация 2030». В рамках этой программы сейчас работают 84 цифровые подстанции, каждая из которых способна функционировать без постоянного присутствия работников. Были открыты и работают 38 цифровых районов электросетей и 22 цифровых центра управления сетями, среди которых первый межрегиональный диспетчерский пункт в Курске. В 2021 году предприятием планируется более крупный запуск проекта «Цифровой электромонтер». Он позволит повысить показатель производительности труда, безопасности персонала, а также улучшить оперативность реагирования.