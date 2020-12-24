На Центральном рынке в Белгороде открывается современный фуд-корт

Не так давно рынок превратился в современную торговую площадку и теперь завлекает белгородцев не только своим уютом и разнообразием выбора товаров, но и фуд-кортом, которого раньше так не хватало. Он открывается в последние выходные дни (26–27 декабря) уходящего года и уже стал излюбленным местом для взрослых и маленьких жителей города.