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Posted 24 декабря 2020, 11:25

Published 24 декабря 2020, 11:25

Modified 18 сентября 2022, 11:13

Updated 18 сентября 2022, 11:13

На Центральном рынке в Белгороде открывается современный фуд-корт

24 декабря 2020, 11:25
Центральный рынок в Белгороде находится в историческом центре города и долгие годы остаётся центром торговли и излюбленным местом горожан.

Не так давно рынок превратился в современную торговую площадку и теперь завлекает белгородцев не только своим уютом и разнообразием выбора товаров, но и фуд-кортом, которого раньше так не хватало. Он открывается в последние выходные дни (26–27 декабря) уходящего года и уже стал излюбленным местом для взрослых и маленьких жителей города.

Отныне гости рынка смогут не только отправиться на шопинг, но и отдохнуть в уютном месте, побаловав себя разными кухнями мира или чашкой ароматного кофе.

К примеру, своими блюдами посетителей Центрального рынка готовы угостить сотрудники восточного кафе «Базара не будет». В их меню входят популярные аутентичные блюда: лагман, долма, манты, шурпа, плов.

Если же посетители предпочитают пельмени, можно заглянуть в «Тесто Место». Здесь представлен широкий спектр начинок, вареников и пельменей.

Помимо этого, на фуд-корте работает итальянская пиццерия «Лока Пицца», где можно попробовать пармскую ветчину, итальянскую острую колбасу пеперони, запечённую свинину, обжаренную на гриле куриную грудку и многое другое.

Отдельное место занимает и известный всем белгородцам «Оранжевый остров», который славится оперативным обслуживанием и разнообразным меню.

А для ценителей кофе на фуд-корте появился кофейный островок «Зерно», где посетителей ждёт уютная атмосфера, позитивные бариста, сладкие угощения и любимые всеми напитки.

Но, помимо комфорта для белгородцев, открытие фуд-корта сыграло и социальную функцию. Так, свою продукцию жителям региона реализовывают представители малого предпринимательства — 80% операторов, выбравших фуд-корт Центрального рынка в качестве места для построения бизнеса, являются белгородские бизнесмены, которые впервые открывают подобные точки быстрого питания.

Но и это не предел. В ближайшее время на фуд-корте можно будет не только поесть, но и принять участие в мастер-классах, посмотреть любимые спортивные события и даже стать зрителями мини-концертов.

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