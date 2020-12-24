Госинформсистема «Наша природа» подверглась критике

Как сообщает gorod55.ru, “Новые люди” выступили с критикой работы федеральной государственной информационной системы “Наша природа”, которая предназначена для ведения контроля в области охраны окружающей среды и природопользования на территории страны. “Наша природа” имеет одноименный интернет-портал, который до сих пор функционирует в тестовом режиме, несмотря на то, что с момента его запуска в 2013 году в него было вложено 119 миллионов рублей по данным Счетной палаты РФ. На портале содержится информация только о 192 выявленных локальных экологических проблемах в Российской Федерации, хотя объективно экологических проблем в регионах нашей страны гораздо больше. Помимо этого, в работе сайта замечены многочисленные сбои, вплоть до того, что кнопка “Отправить” неактивна. Депутаты партии провели опрос населения, в ходе которого выяснилось, что подавляющее число россиян не знают о существовании данного портала и не готовы использовать его для информирования властей о возникновении ситуаций, способных привести к экологическим катастрофам.
Для перезагрузки системы Алексей Нечаев предлагает создать специальный сервис для получения информации от граждан о правонарушениях в сфере охраны окружающей среды, который будет функционировать на портале “Госуслуги”. Он предлагает сделать процесс передачи информации от населения к органам власти максимально простым, чтобы каждый неравнодушный человек мог снять фото, видео или иной материал на месте возникновения экологической проблемы и за одну минуту отправить эти материалы на портал. Такие обращения, по мнению Нечаева, должны автоматически направляться в аппарат местной власти, но не должны подпадать под Закон “Об обращениях граждан”.
“У нас должно быть единое окно, куда легко подать жалобу и можно быстро добиться решения проблемы. Не надо больше создавать дополнительные, никому не известные сайты, которые еще и не работают. Люди готовы сообщать об экологических нарушениях, но для этого нужен удобный работающий механизм мониторинга”, – обозначили цели работы над данным проектом депутаты партии “Новые люди” в своем обращении.