Госинформсистема «Наша природа» подверглась критике

Как сообщает gorod55.ru, “Новые люди” выступили с критикой работы федеральной государственной информационной системы “Наша природа”, которая предназначена для ведения контроля в области охраны окружающей среды и природопользования на территории страны. “Наша природа” имеет одноименный интернет-портал, который до сих пор функционирует в тестовом режиме, несмотря на то, что с момента его запуска в 2013 году в него было вложено 119 миллионов рублей по данным Счетной палаты РФ. На портале содержится информация только о 192 выявленных локальных экологических проблемах в Российской Федерации, хотя объективно экологических проблем в регионах нашей страны гораздо больше. Помимо этого, в работе сайта замечены многочисленные сбои, вплоть до того, что кнопка “Отправить” неактивна. Депутаты партии провели опрос населения, в ходе которого выяснилось, что подавляющее число россиян не знают о существовании данного портала и не готовы использовать его для информирования властей о возникновении ситуаций, способных привести к экологическим катастрофам.