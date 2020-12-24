Департамент ЖКХ: нужно ли ставить видеокамеры в белгородских общественных местах?

Posted 24 декабря 2020,, 08:20
Published 24 декабря 2020,, 08:20
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Региональный департамент ЖКХ проводит опрос о видеофиксации общественных пространств. Белгородцев просят ответить на несколько вопросов на сайте ведомства.
Жителям региона нужно рассказать о том, как часто они посещают общественные территории и с какой целью, требуется ли установка камер видеонаблюдения в людных местах и поможет ли это предупредить правонарушения. Также от белгородцев ждут мнения, должны ли камеры быть оборудованными защитными элементами от вандализма.
При желании можно перечислить конкретные территории, где нужна система видеонаблюдения.