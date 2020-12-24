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Posted 24 декабря 2020,, 08:20

Published 24 декабря 2020,, 08:20

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Департамент ЖКХ: нужно ли ставить видеокамеры в белгородских общественных местах?

24 декабря 2020, 08:20
Департамент ЖКХ инициировал проект создания систем видеофиксации общественных пространств. Для оценки его значимости белгородцев просят ответить на несколько вопросов.

Региональный департамент ЖКХ проводит опрос о видеофиксации общественных пространств. Белгородцев просят ответить на несколько вопросов на сайте ведомства.

Жителям региона нужно рассказать о том, как часто они посещают общественные территории и с какой целью, требуется ли установка камер видеонаблюдения в людных местах и поможет ли это предупредить правонарушения. Также от белгородцев ждут мнения, должны ли камеры быть оборудованными защитными элементами от вандализма.

При желании можно перечислить конкретные территории, где нужна система видеонаблюдения.

Пройти опрос можно по ссылке.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Департамент жкх#Опрос#Видеонаблюдение
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