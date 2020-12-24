Департамент ЖКХ: нужно ли ставить видеокамеры в белгородских общественных местах?

Жителям региона нужно рассказать о том, как часто они посещают общественные территории и с какой целью, требуется ли установка камер видеонаблюдения в людных местах и поможет ли это предупредить правонарушения. Также от белгородцев ждут мнения, должны ли камеры быть оборудованными защитными элементами от вандализма.