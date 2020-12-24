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Posted 24 декабря 2020, 06:55

Published 24 декабря 2020, 06:55

Modified 14 декабря 2023, 15:59

Updated 14 декабря 2023, 15:59

Дед Мороз спешит к вам в гости!

24 декабря 2020, 06:55
На маркетплейсе Белгородэнергосбыта появилась новая услуга для жителей Белгородской области – «Дедушка Мороз – на ваш праздник».

Добрый волшебник и его внучка Снегурочка приедут к вам домой, поздравят ребёнка с наступающим праздником, споют с ним новогоднюю песенку, послушают стихотворение и вручат подарок. А заодно – доставят массу положительных эмоций всем участникам торжества.

Подарите радость детям и взрослым! Актёры используют средства индивидуальной защиты и антисептики.

Заказать визит Деда Мороза и Снегурочки можно уже сегодня по телефону (4722) 23-08-08, в центрах обслуживания клиентов Белгородэнергосбыта, а также на главной странице сайта белгородэнергосбыт.рф в разделе «Маркетплейс» – /marketplace/.

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