Дед Мороз спешит к вам в гости!

Posted 24 декабря 2020, 06:55
Published 24 декабря 2020, 06:55
Modified 14 декабря 2023, 15:59
Updated 14 декабря 2023, 15:59
Добрый волшебник и его внучка Снегурочка приедут к вам домой, поздравят ребёнка с наступающим праздником, споют с ним новогоднюю песенку, послушают стихотворение и вручат подарок. А заодно – доставят массу положительных эмоций всем участникам торжества.
Подарите радость детям и взрослым! Актёры используют средства индивидуальной защиты и антисептики.
Заказать визит Деда Мороза и Снегурочки можно уже сегодня по телефону (4722) 23-08-08, в центрах обслуживания клиентов Белгородэнергосбыта, а также на главной странице сайта белгородэнергосбыт.рф в разделе «Маркетплейс» – /marketplace/.