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В Белгородской области выбрали школу и детский сад года

23 декабря 2020, 09:09
Фото: сайт губернатора и правительства Белгородской области
В Белгородской области подвели итоги традиционных конкурсов на лучшую школу и детсад. В этот раз участники прошли три тура — один отборочный в заочном формате и два очных.

Так, школой 2020 года признана СОШ № 3 с углублённым изучением отдельных предметов города Строителя. Победителем среди дошкольных учреждений стал детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» из Губкина, сообщили в правительстве области.

Замглавы региона Наталия Зубарева назвала участие в конкурсах возможностью улучшить облик учреждения и содержание его работы. Победители и лауреаты получили денежные премии, сертификаты на покупку оборудования и мультимедийные учебно-методические комплекты.

Конкурсы на звание школы и детского сада года проводятся на протяжении 25 лет в целях объединения лучших образовательных практик Белгородской области. За это время свои силы в испытаниях попробовали свыше 700 образовательных учреждений региона.

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