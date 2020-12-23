В Белгородской области выбрали школу и детский сад года

В Белгородской области подвели итоги традиционных конкурсов на лучшую школу и детсад. В этот раз участники прошли три тура — один отборочный в заочном формате и два очных.

Так, школой 2020 года признана СОШ № 3 с углублённым изучением отдельных предметов города Строителя. Победителем среди дошкольных учреждений стал детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» из Губкина, сообщили в правительстве области. Замглавы региона Наталия Зубарева назвала участие в конкурсах возможностью улучшить облик учреждения и содержание его работы. Победители и лауреаты получили денежные премии, сертификаты на покупку оборудования и мультимедийные учебно-методические комплекты. Конкурсы на звание школы и детского сада года проводятся на протяжении 25 лет в целях объединения лучших образовательных практик Белгородской области. За это время свои силы в испытаниях попробовали свыше 700 образовательных учреждений региона. Материалы по теме Школа Белгорода вошла в тройку лучших в России