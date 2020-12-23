Награды от Фонда «Поколение» Андрея Скоча получили медики Белгородской области

Posted 23 декабря 2020, 12:16
Published 23 декабря 2020, 12:16
Modified 18 сентября 2022, 11:13
Updated 18 сентября 2022, 11:13
Решение поощрить медработников, которые работают с ковид-пациентами, принял депутат Госдумы Андрей Скоч. Денежные выплаты получили 90 человек. Это не только врачи, но и младший и средний медицинский персонал. Денежные выплаты для врачей составили 130 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала — 100 тысяч рублей, а для младшего — 70 тысяч рублей. На поощрение тех, кто спасает жизни пациентов, выделено 10 млн рублей.
В сегодняшнее время их труд невозможно переоценить. Они работают не за награды, а ради того, чтобы жители нашего региона были живы и здоровы.
Это дань уважения людям в белых халатах, которые ежедневно совершают гражданский и профессиональный долг, это мероприятие направлено на поддержку людей, которые нуждаются в этом.Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Владимировича Скоча
Это заключительная церемония награждения в этом году. Но вклад в борьбу с пандемией не заканчивается. На днях средства индивидуальной защиты от Фонда «Поколение» Андрея Скоча получили в Белгородском патологоанатомическом бюро. В рамках всероссийской акции #МыВместе противоэпидемические комплекты «САДОЛИТ-1» направлены тем, кто работает в «красной зоне».
Проведение патологоанатомического исследования, взятие биологического материала и лабораторная диагностика имеют ряд особенностей. Работа в новых условиях требует неукоснительного соблюдения универсальных и стандартных мер предосторожности, обеспечивающих защиту медицинских работников. Новые противоэпидемические комплекты позволят обеспечить безопасность медицинских сотрудников и работать в более комфортных условиях.
Ранее Фонд «Поколение» Андрея Скоча в рамках всероссийской акции #МыВместе поставил в Новооскольскую центральную районную больницу кислородный газификатор. В условиях пандемии на базе Новооскольской ЦРБ развернут госпиталь на 54 койки, 38 из них с кислородным обеспечением.
Новая установка заменила ныне действующую кислородную рампу. Это повысило эффективность работы кислородообеспечивающего оборудования в больнице, увеличив подачу кислорода в 3 раза.
С марта 2020 года на поддержку Белгородской области в борьбе с COVID-19 направлено 60 миллионов рублей. На эти средства закупили оборудование, транспорт для медиков, средства индивидуальной защиты и дезинфекции.
В ближайшее время средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование поступят в Волоконовскую ЦРБ.