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Posted 23 декабря 2020, 12:16

Published 23 декабря 2020, 12:16

Modified 18 сентября 2022, 11:13

Updated 18 сентября 2022, 11:13

Награды от Фонда «Поколение» Андрея Скоча получили медики Белгородской области

23 декабря 2020, 12:16
Торжественная церемония прошла в Белгороде. Благодарственные письма в дополнение к денежной премии от Фонда «Поколение» Андрея Скоча вручили медицинским работникам Белгорода, Прохоровки и Борисовки.

Решение поощрить медработников, которые работают с ковид-пациентами, принял депутат Госдумы Андрей Скоч. Денежные выплаты получили 90 человек. Это не только врачи, но и младший и средний медицинский персонал. Денежные выплаты для врачей составили 130 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала — 100 тысяч рублей, а для младшего — 70 тысяч рублей. На поощрение тех, кто спасает жизни пациентов, выделено 10 млн рублей.

В сегодняшнее время их труд невозможно переоценить. Они работают не за награды, а ради того, чтобы жители нашего региона были живы и здоровы.

Это дань уважения людям в белых халатах, которые ежедневно совершают гражданский и профессиональный долг, это мероприятие направлено на поддержку людей, которые нуждаются в этом.Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Владимировича Скоча

Это заключительная церемония награждения в этом году. Но вклад в борьбу с пандемией не заканчивается. На днях средства индивидуальной защиты от Фонда «Поколение» Андрея Скоча получили в Белгородском патологоанатомическом бюро. В рамках всероссийской акции #МыВместе противоэпидемические комплекты «САДОЛИТ-1» направлены тем, кто работает в «красной зоне».

Проведение патологоанатомического исследования, взятие биологического материала и лабораторная диагностика имеют ряд особенностей. Работа в новых условиях требует неукоснительного соблюдения универсальных и стандартных мер предосторожности, обеспечивающих защиту медицинских работников. Новые противоэпидемические комплекты позволят обеспечить безопасность медицинских сотрудников и работать в более комфортных условиях.

Ранее Фонд «Поколение» Андрея Скоча в рамках всероссийской акции #МыВместе поставил в Новооскольскую центральную районную больницу кислородный газификатор. В условиях пандемии на базе Новооскольской ЦРБ развернут госпиталь на 54 койки, 38 из них с кислородным обеспечением.

Новая установка заменила ныне действующую кислородную рампу. Это повысило эффективность работы кислородообеспечивающего оборудования в больнице, увеличив подачу кислорода в 3 раза.

С марта 2020 года на поддержку Белгородской области в борьбе с COVID-19 направлено 60 миллионов рублей. На эти средства закупили оборудование, транспорт для медиков, средства индивидуальной защиты и дезинфекции.

В ближайшее время средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование поступят в Волоконовскую ЦРБ.

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#Новости#Общество#Андрей Скоч#Фонд Поколение
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