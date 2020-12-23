Награды от Фонда «Поколение» Андрея Скоча получили медики Белгородской области

Решение поощрить медработников, которые работают с ковид-пациентами, принял депутат Госдумы Андрей Скоч. Денежные выплаты получили 90 человек. Это не только врачи, но и младший и средний медицинский персонал. Денежные выплаты для врачей составили 130 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала — 100 тысяч рублей, а для младшего — 70 тысяч рублей. На поощрение тех, кто спасает жизни пациентов, выделено 10 млн рублей.