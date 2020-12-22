В Белгородской области заключили соглашения по стабилизации цен

В регионе заключили соглашения о принятии мер по стабилизации цен на потребительском рынке. В Белгородской области будут регулировать стоимость социально значимых продуктов и постараются не допустить роста цен на рынках, ярмарках и в розничных сетевых предприятиях торговли.