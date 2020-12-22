В Белгородской области заключили соглашения по стабилизации цен

В регионе заключили соглашения о принятии мер по стабилизации цен на потребительском рынке. В Белгородской области будут регулировать стоимость социально значимых продуктов и постараются не допустить роста цен на рынках, ярмарках и в розничных сетевых предприятиях торговли.
Подписали соглашения замгубернатора — начальник департамента экономразвития Олег Абрамов, председатель правления Ассоциации Белгородских розничных сетей Леонид Курашик и исполнительный директор региональной Ассоциации рынков и ярмарок Денис Ивашкин.
Напомним, что в Белгородской области в сравнении с предыдущим месяцем сахар подорожал на 13,8%, подсолнечное масло — на 8,8%, яйца — на 6,3%, овощи — на 4,7%. Высокие цены на хлеб прокомментировал врио губернатора Вячеслав Гладков.
Ранее ростом цен на продукты возмутился президент, после чего правительство рекомендовало ограничить стоимость некоторых товаров, а также выпустило постановления для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.