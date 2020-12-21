Водитель иномарки устроил аварию с четырьмя машинами в Белгороде

По данным УМВД по региону, 30-летний мужчина на Nissan Almera при перестроении не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с Mazda 3, после чего выехал на встречку. Там автомобиль врезался в Renault Logan, который задел ВАЗ-2114.
В результате пострадали 18-летний водитель отечественного авто и его 16-летняя пассажирка, а также 48-летняя женщина из Mazda.
Напомним, поздно ночью в Алексеевском горокруге нетрезвый водитель KIA Optima врезался в стоящий КамАЗ. Погибла 27-летняя пассажирка иномарки. Возбуждено уголовное дело.