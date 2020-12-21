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Водитель иномарки устроил аварию с четырьмя машинами в Белгороде

21 декабря 2020, 14:56
Фото: пресс-служба УМВД по Белгородской области
В воскресенье, 20 декабря, на пр. Б. Хмельницкого в Белгороде произошла крупная автомобильная авария. Травмы получили несколько участников ДТП, в том числе 16-летняя девушка.

По данным УМВД по региону, 30-летний мужчина на Nissan Almera при перестроении не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с Mazda 3, после чего выехал на встречку. Там автомобиль врезался в Renault Logan, который задел ВАЗ-2114.

В результате пострадали 18-летний водитель отечественного авто и его 16-летняя пассажирка, а также 48-летняя женщина из Mazda.

Напомним, поздно ночью в Алексеевском горокруге нетрезвый водитель KIA Optima врезался в стоящий КамАЗ. Погибла 27-летняя пассажирка иномарки. Возбуждено уголовное дело.

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