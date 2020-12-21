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Posted 21 декабря 2020, 11:58

Published 21 декабря 2020, 11:58

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Великая: как атлет я не считаю решение CAS в отношении флага и гимна справедливым

21 декабря 2020, 11:58
Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая заявила о том, что несправедливое решение Спортивного арбитражного суда (CAS), касающееся отечественных спортсменов, не отразится на стремлениях команды.

ТАСС пишет, что ранее CAS утвердил санкции против отечественных спортсменов. На протяжении двух лет они будут состязаться без флага и гимна страны на ОИ и других соревнованиях мирового масштаба.

Со слов Великой, Россия добилась разрешения на ношение формы в цветах триколора. Соответственно, зрители поймут, какое государство представляют атлеты. По словам спортсменки, все участники Олимпиады будут мотивированы на то, чтобы сделать все, чтобы страна гордилась ими.

Кроме того, Великая добавила, что отстаивающие интересы РФ люди добились снижения длительности санкций с четырех до двух лет. Это даст спортсменам возможность составления индивидуального графика и подготовки к ОИ во Франции. Она отметила, что именно ради будущего российского спорта стоит забыть о личных амбициях и вспомнить о кристальной чистоте.

По словам олимпийской чемпионки, отношение к спортивным состязаниям в России совершенно уникально, и нужно его сохранить.

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