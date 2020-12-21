Великая: как атлет я не считаю решение CAS в отношении флага и гимна справедливым

Кроме того, Великая добавила, что отстаивающие интересы РФ люди добились снижения длительности санкций с четырех до двух лет. Это даст спортсменам возможность составления индивидуального графика и подготовки к ОИ во Франции. Она отметила, что именно ради будущего российского спорта стоит забыть о личных амбициях и вспомнить о кристальной чистоте.