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В Белгородской области больше 200 человек умерли от коронавируса

20 декабря 2020, 08:30
Фото: Бел.Ру
За последние сутки добавилось ещё пять жертв. Заболевание зафиксировали ещё у 181 жителя региона, сообщили в региональном оперштабе.

За последние сутки в Белгородской области ещё 181 человек заболел коронавирусом. Общее число подтверждённых диагнозов с начала пандемии составило 19 786.

В стационарах лечится 902 белгородца, из них 112 подключены к аппаратам для искусственной вентиляции лёгких. Амбулаторно лечится 2581 пациент.

На самоизоляции находится 6891 житель региона, по контакту с заболевшими изолировано 10 192 человека.

Число выздоровевших — 16 102 белгородца. Сняты с режима самоизоляции 67 740 человек.

По числу заболевших за последние сутки снова лидером стал Белгород — 57. В Старом Осколе зафиксировали 24 новых случая, в Ивнянском районе — 18, в Губкинском городском округе — 16, в Белгородском районе — 11.

Ещё в 14 муниципалитетах выявили от 1 до 9 случаев. В Валуйском городском округе, Красногвардейском и Ровеньском районах новых заболевших за сутки нет.

В Белгороде умерло 90 человек с подтверждённым диагнозом, в Белгородском районе — 21, в Яковлевском горокруге — 17, в Шебекинском — 11, в Старооскольском — 10. С начала пандемии не зафиксировали ни одного смертельного случая в Краснояружском и Ровеньском районах.

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