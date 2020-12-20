В Белгородской области больше 200 человек умерли от коронавируса

За последние сутки в Белгородской области ещё 181 человек заболел коронавирусом. Общее число подтверждённых диагнозов с начала пандемии составило 19 786.
В стационарах лечится 902 белгородца, из них 112 подключены к аппаратам для искусственной вентиляции лёгких. Амбулаторно лечится 2581 пациент.
На самоизоляции находится 6891 житель региона, по контакту с заболевшими изолировано 10 192 человека.
Число выздоровевших — 16 102 белгородца. Сняты с режима самоизоляции 67 740 человек.
По числу заболевших за последние сутки снова лидером стал Белгород — 57. В Старом Осколе зафиксировали 24 новых случая, в Ивнянском районе — 18, в Губкинском городском округе — 16, в Белгородском районе — 11.
Ещё в 14 муниципалитетах выявили от 1 до 9 случаев. В Валуйском городском округе, Красногвардейском и Ровеньском районах новых заболевших за сутки нет.
В Белгороде умерло 90 человек с подтверждённым диагнозом, в Белгородском районе — 21, в Яковлевском горокруге — 17, в Шебекинском — 11, в Старооскольском — 10. С начала пандемии не зафиксировали ни одного смертельного случая в Краснояружском и Ровеньском районах.