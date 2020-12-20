В Белгородской области больше 200 человек умерли от коронавируса

В Белгороде умерло 90 человек с подтверждённым диагнозом, в Белгородском районе — 21, в Яковлевском горокруге — 17, в Шебекинском — 11, в Старооскольском — 10. С начала пандемии не зафиксировали ни одного смертельного случая в Краснояружском и Ровеньском районах.