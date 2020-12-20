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В Белгороде готовят капитальный ремонт проспекта Богдана Хмельницкого

20 декабря 2020, 16:46
Фото: кадр из видео
Задание на проектирование капремонта, в том числе остановочных комплексов, разместили на сайте госзакупок.

В Белгороде готовятся к ремонту проспекта Б. Хмельницкого, в том числе к оборудованию новых остановок. Проектные работы выполнят в 2021 году. Максимальная стоимость контракта — 4 млн рублей.

Среди основных требований к работам — документация на устройство остановок общественного транспорта в районе УСК Хоркиной, ПАО «Ростелеком», Белгородского индустриального колледжа, а также ремонт уже существующих остановок: «Родина», «Стадион» и «Энергомаш».

В проекте предусмотрят конструктивные решения остановочных павильонов без торговых помещений, установку дополнительных светофоров, ограждения проезжей части.

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