В Белгороде готовят капитальный ремонт проспекта Богдана Хмельницкого

В Белгороде готовятся к ремонту проспекта Б. Хмельницкого, в том числе к оборудованию новых остановок. Проектные работы выполнят в 2021 году. Максимальная стоимость контракта — 4 млн рублей.
Среди основных требований к работам — документация на устройство остановок общественного транспорта в районе УСК Хоркиной, ПАО «Ростелеком», Белгородского индустриального колледжа, а также ремонт уже существующих остановок: «Родина», «Стадион» и «Энергомаш».
В проекте предусмотрят конструктивные решения остановочных павильонов без торговых помещений, установку дополнительных светофоров, ограждения проезжей части.