Моргенштерн снял клип в ответ на обвинения Дудя в связях с властью

Posted 18 декабря 2020, 11:41
Published 18 декабря 2020, 11:41
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
Клип появился после недавнего интервью Моргенштерна в выпуске ютуб-шоу «Вдудь». Ведущий интервью Юрий Дудь обвинил приглашенного гостя в сотрудничестве с властями, в частности, с башкирским политиком Ростиславом Мурзагуловым.
Как сообщает mkset.ru, в ответ на это обвинение Мурзагулов, который также занимается музыкой, снял клип с участием Алишера, в котором высмеиваются обвинения Дудя.
Песня начинается со слов Моргенштерна «Алло, Слава, что там с дедом?!», что является отсылкой на предположение Дудя о том, что власти Башкирии допустили эвтаназию дедушки Моргенштерна ради лояльного отношения рэпера.
Также создатели клипа высмеяли все стереотипы о чиновниках, которые существуют в нашем обществе — что они берут взятки чемоданами, напиваются на работе, жестоко обращаются с подчиненными, берут в секретарши только моделей (роль помощницы депутата в клипе исполняет победительница Мисс MAXIM-2017 Ульяна Тригубчак).
«А ты точно из правительства?» — спрашивает в песне у Мурзагулова Моргенштерн. К концу клипа зритель может наблюдать, как главный герой, уставший от однообразной жизни чиновника, мечтает повторить путь рэп-звезды.
Видимо, данным клипом Мурзагулов и Моргенштерн хотели опровергнуть обвинения ведущего программы «Вдудь» и показать, что их дружба — просто дружба и не имеет какой-либо подоплеки.