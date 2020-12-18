Моргенштерн снял клип в ответ на обвинения Дудя в связях с властью

Также создатели клипа высмеяли все стереотипы о чиновниках, которые существуют в нашем обществе — что они берут взятки чемоданами, напиваются на работе, жестоко обращаются с подчиненными, берут в секретарши только моделей (роль помощницы депутата в клипе исполняет победительница Мисс MAXIM-2017 Ульяна Тригубчак).