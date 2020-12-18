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Posted 18 декабря 2020, 11:41

Published 18 декабря 2020, 11:41

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Моргенштерн снял клип в ответ на обвинения Дудя в связях с властью

18 декабря 2020, 11:41
В сети появился клип «Моргенштерн», в котором высмеивается связь рэпера Алишера Моргенштерна и депутата из Башкирии Ростислава Мурзагулова.

Клип появился после недавнего интервью Моргенштерна в выпуске ютуб-шоу «Вдудь». Ведущий интервью Юрий Дудь обвинил приглашенного гостя в сотрудничестве с властями, в частности, с башкирским политиком Ростиславом Мурзагуловым.

Как сообщает mkset.ru, в ответ на это обвинение Мурзагулов, который также занимается музыкой, снял клип с участием Алишера, в котором высмеиваются обвинения Дудя.

Песня начинается со слов Моргенштерна «Алло, Слава, что там с дедом?!», что является отсылкой на предположение Дудя о том, что власти Башкирии допустили эвтаназию дедушки Моргенштерна ради лояльного отношения рэпера.

Также создатели клипа высмеяли все стереотипы о чиновниках, которые существуют в нашем обществе — что они берут взятки чемоданами, напиваются на работе, жестоко обращаются с подчиненными, берут в секретарши только моделей (роль помощницы депутата в клипе исполняет победительница Мисс MAXIM-2017 Ульяна Тригубчак).

«А ты точно из правительства?» — спрашивает в песне у Мурзагулова Моргенштерн. К концу клипа зритель может наблюдать, как главный герой, уставший от однообразной жизни чиновника, мечтает повторить путь рэп-звезды.

Видимо, данным клипом Мурзагулов и Моргенштерн хотели опровергнуть обвинения ведущего программы «Вдудь» и показать, что их дружба — просто дружба и не имеет какой-либо подоплеки.

Видео и трек — по ссылке.

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