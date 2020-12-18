Гладков попал в лидеры рейтинга «губернаторов новой волны»

Posted 18 декабря 2020, 07:58
Published 18 декабря 2020, 07:58
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
В ходе опроса члены экспертного пуля и несколько фокус-групп оценили глав десяти регионов по эффективности управленческих практик, близости к людям и активности в решении проблем. Факторами, формирующими образ «губернатора новой волны», стали выраженные положительные качества руководителя и результаты «здесь и сейчас», пишет «Ридус».
В итоге врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков занял третью строчку в рейтинге, пропустив вперёд Дмитрия Артюхова из ЯНАО и Антона Алиханова из Калининградской области.
За белгородским губернатором остались Александр Моор из Тюменской области, Глеб Никитин из Нижегородской и Александр Осипов из Забайкальского края. Замыкает десятку руководителей «новой волны» Владислав Шапша из Калужской области.
Эксперты указали, что жители субъектов РФ хотят заботливого и чуткого губернатора, что стало феноменом 2020 года. Однако главы регионов вынуждены «удивлять» население, чтобы избежать негатива в дальнейшем.