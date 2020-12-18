bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря 2020, 07:58

Published 18 декабря 2020, 07:58

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Гладков попал в лидеры рейтинга «губернаторов новой волны»

18 декабря 2020, 07:58
Сюжет
Рейтинг
Врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков оказался среди наиболее эффективных и близких людям губернаторов. Соответствующий рейтинг подготовил институт социальных исследований.

В ходе опроса члены экспертного пуля и несколько фокус-групп оценили глав десяти регионов по эффективности управленческих практик, близости к людям и активности в решении проблем. Факторами, формирующими образ «губернатора новой волны», стали выраженные положительные качества руководителя и результаты «здесь и сейчас», пишет «Ридус».

В итоге врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков занял третью строчку в рейтинге, пропустив вперёд Дмитрия Артюхова из ЯНАО и Антона Алиханова из Калининградской области.

За белгородским губернатором остались Александр Моор из Тюменской области, Глеб Никитин из Нижегородской и Александр Осипов из Забайкальского края. Замыкает десятку руководителей «новой волны» Владислав Шапша из Калужской области.

Эксперты указали, что жители субъектов РФ хотят заботливого и чуткого губернатора, что стало феноменом 2020 года. Однако главы регионов вынуждены «удивлять» население, чтобы избежать негатива в дальнейшем.

Материалы по теме
Вячеслав Гладков самостоятельно провёл прямую линию с белгородцами в соцсетяхГладков пообещал построить межквартальные детские площадки в БелгородеГладков объяснил, почему сократил время работы ресторанов
#Новости#Политика#Рейтинг#Вячеслав Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика