Гладков попал в лидеры рейтинга «губернаторов новой волны»

В ходе опроса члены экспертного пуля и несколько фокус-групп оценили глав десяти регионов по эффективности управленческих практик, близости к людям и активности в решении проблем. Факторами, формирующими образ «губернатора новой волны», стали выраженные положительные качества руководителя и результаты «здесь и сейчас», пишет «Ридус».