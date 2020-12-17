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Posted 17 декабря 2020, 07:49

Published 17 декабря 2020, 07:49

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

В России поставят заслон ввозу опасных болезней трудовыми мигрантами

В России поставят заслон ввозу опасных болезней трудовыми мигрантами

17 декабря 2020, 07:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Депутаты Государственной Думы РФ рассмотрят разработанный правительством РФ законопроект об обязательной проверке мигрантов, которые претендуют на рабочие места на российских предприятиях, на наркоманию, наличие ВИЧ и ряда опасных инфекций.

По данным «Мейстера», документом предусматривается право проводить медицинские осмотры только государственными и муниципальными медицинскими организациями. Результаты медосмотров станут заноситься в электронный реестр. Это снизит риск покупки гастарбайтерами липовых справок о прохождении медицинского осмотра.

С помощью таких проверок российские власти намерены поставить заслон попаданию опасных инфекций на территорию страны. Одновременно законопроектом упрощаются сроки, в течение которых будет выноситься решение о том, что пребывание больного иностранца в России нежелательно.

По мнению авторов «Мейстера», данный законопроект можно назвать логичным и давно ожидаемым. Поскольку падение уровня системы здравоохранения в ряде стран, особенно в некоторых среднеазиатских республиках бывшего Советского Союза, способствовало распространению опасных и заразных заболеваний, попадающих в Россию вместе с гастарбайтерами. Причём речь идёт не только о таких хорошо известных заболеваниях, как туберкулёз или сифилис, но и почти забытых в РФ полиомиелите, вспышка которого произошла в 2010 году, и проказе, обнаруженной в 2015 году у гастарбайтера в Химках.

Хотя заслон от опасных болезней не может быть сплошным, так как существующий безвизовый въезд даёт возможность многим попадать в Россию нелегально, польза от него всё же будет.

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