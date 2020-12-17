В России поставят заслон ввозу опасных болезней трудовыми мигрантами

По мнению авторов «Мейстера», данный законопроект можно назвать логичным и давно ожидаемым. Поскольку падение уровня системы здравоохранения в ряде стран, особенно в некоторых среднеазиатских республиках бывшего Советского Союза, способствовало распространению опасных и заразных заболеваний, попадающих в Россию вместе с гастарбайтерами. Причём речь идёт не только о таких хорошо известных заболеваниях, как туберкулёз или сифилис, но и почти забытых в РФ полиомиелите, вспышка которого произошла в 2010 году, и проказе, обнаруженной в 2015 году у гастарбайтера в Химках.