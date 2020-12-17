На руководителей ДРЭП ДСК в Белгороде возбудили административные дела

Posted 17 декабря 2020,, 09:21
Published 17 декабря 2020,, 09:21
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Проверку ведомство провело по информации, опубликованной в интернете. Факт нарушения законодательства со стороны ДРЭП ДСК подтвердился: отходы обнаружили в колодцах ливневой канализации — они уходили через коллектор в овраг, сообщили в ведомстве.
Решить проблему могли бы аккумулирующие ёмкости для сбора и вывоз отходов. Заставить компанию устранить нарушения прокуроры рассчитывают через суд. Помимо этого, в отношении юридического и должностного лица открыты административные дела.
Сейчас специалисты подсчитывают нанесённый почве ущерб, после чего материалы могут уйти следователям. Не исключено, что ДРЭП ДСК ждёт ещё одно судебное заседание.
Напомним, в середине ноября жители микрорайона пожаловались президенту на озеро фекалий возле домов. По их словам, компанию уже штрафовали за сброс отходов, однако проблема не исчезла.