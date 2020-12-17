Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря 2020,, 09:21

Published 17 декабря 2020,, 09:21

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

На руководителей ДРЭП ДСК в Белгороде возбудили административные дела

17 декабря 2020, 09:21
Видеообращение к президенту жителей микрорайона Спутник, страдающих от деятельности ООО «ДРЭП ДСК», заставило прокуратуру Белгорода в очередной раз обратить внимание на проблему. Речь идёт об овраге, куда компания сбрасывает канализационные отходы.

Проверку ведомство провело по информации, опубликованной в интернете. Факт нарушения законодательства со стороны ДРЭП ДСК подтвердился: отходы обнаружили в колодцах ливневой канализации — они уходили через коллектор в овраг, сообщили в ведомстве.

Решить проблему могли бы аккумулирующие ёмкости для сбора и вывоз отходов. Заставить компанию устранить нарушения прокуроры рассчитывают через суд. Помимо этого, в отношении юридического и должностного лица открыты административные дела.

Сейчас специалисты подсчитывают нанесённый почве ущерб, после чего материалы могут уйти следователям. Не исключено, что ДРЭП ДСК ждёт ещё одно судебное заседание.

Напомним, в середине ноября жители микрорайона пожаловались президенту на озеро фекалий возле домов. По их словам, компанию уже штрафовали за сброс отходов, однако проблема не исчезла.

Материалы по теме
Белгородцы записали видеообращение к президенту из-за озера фекалий возле домовПрокуратура проводит очередную проверку по озеру фекалий в Белгороде
#Новости#Общество#Прокуратура#Проверка#Канализация#Новости Белгорода#ДРЭП ДСК
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18