На руководителей ДРЭП ДСК в Белгороде возбудили административные дела

Проверку ведомство провело по информации, опубликованной в интернете. Факт нарушения законодательства со стороны ДРЭП ДСК подтвердился: отходы обнаружили в колодцах ливневой канализации — они уходили через коллектор в овраг, сообщили в ведомстве.