Цены на продовольственные товары белгородских производителей не менялись

Posted 15 декабря 2020, 11:49
Published 15 декабря 2020, 11:49
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
В период с 25 ноября по 12 декабря 2020 года цены на продовольственные товары белгородских производителей и продукцию личного подсобного хозяйства не менялись.
По данным регионального департамента экономразвития, небольшие изменения наблюдались лишь в отношении плодоовощной продукции — из-за сезонности этой группы товаров. В среднем зарегистрировали +0,5% к цене.
Как сообщили в департаменте, Ассоциация рынков и ярмарок Белгородской области следит за ситуацией с незначительным увеличением стоимости отдельных товаров.
О сдерживании роста цен говорили и на встрече фермеров с индивидуальными предпринимателями. По словам ИП, продажа через ярмарки позволяет им предлагать товар по цене ниже, чем при реализации через магазины.
Ассоциация рынков и ярмарок Белгородской области — организация, объединяющая индивидуальных предпринимателей в сфере продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, проводимых на постоянной основе, на розничных и оптовых рынках региона. Существует она с 2015 года.