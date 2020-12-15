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Posted 15 декабря 2020, 11:49

Published 15 декабря 2020, 11:49

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Цены на продовольственные товары белгородских производителей не менялись

15 декабря 2020, 11:49
Стоимость продовольственных товаров в период с 25 ноября по 12 декабря осталась без изменений, сообщает департамент экономразвития. Ассоциация рынков и ярмарок указала на незначительный рост на отдельные категории товаров.

В период с 25 ноября по 12 декабря 2020 года цены на продовольственные товары белгородских производителей и продукцию личного подсобного хозяйства не менялись.

По данным регионального департамента экономразвития, небольшие изменения наблюдались лишь в отношении плодоовощной продукции — из-за сезонности этой группы товаров. В среднем зарегистрировали +0,5% к цене.

Как сообщили в департаменте, Ассоциация рынков и ярмарок Белгородской области следит за ситуацией с незначительным увеличением стоимости отдельных товаров.

О сдерживании роста цен говорили и на встрече фермеров с индивидуальными предпринимателями. По словам ИП, продажа через ярмарки позволяет им предлагать товар по цене ниже, чем при реализации через магазины.

Ассоциация рынков и ярмарок Белгородской области — организация, объединяющая индивидуальных предпринимателей в сфере продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, проводимых на постоянной основе, на розничных и оптовых рынках региона. Существует она с 2015 года.

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#Новости#Белгородская область#Экономика#Цены#Продовольственные товары
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