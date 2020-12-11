Белгородцы увидят презентацию нового альбома ЧАЙФ в прямом эфире

«В Екатеринбурге, на своей студии «Дети гор», мы записали десять ранее не издававшихся песен, некоторые из них были написаны больше десяти лет назад, а другие сочинены во время карантина. Альбом готов, мы хотим представить его своей публике живьём. Вместе с МТС мы решили собраться в камерной атмосфере и сыграть свой новый акустический альбом «Оранжевое настроение»-III своим поклонникам по всему миру, ответить на их вопросы и услышать их мнение о новом альбоме. И, конечно, спеть несколько самых любимых ваших песен, без этого не обходится ни один концерт ЧАЙФа, – отметил Владимир Шахрин, основатель и лидер группы ЧАЙФ. – Мы посвящаем это выступление медикам Екатеринбурга, работающим в красных зонах, и работникам, и волонтёрам Фонда Святой Екатерины, помогающим медикам бороться за жизни людей. Приглашаем всех провести этот вечер с нами!».