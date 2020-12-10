В Карелии 31 декабря 2020 года объявили выходным

Posted 10 декабря 2020, 12:25
Published 10 декабря 2020, 12:25
Modified 18 сентября 2022, 11:09
Updated 18 сентября 2022, 11:09
По данным проведённого исследования, более 90% жителей Карелии хотят 31 декабря отдыхать. Они отдали свои голоса за то, чтобы сделать последний день 2020 года выходным. Ранее с такой инициативой выступил спикер республиканского парламента Элиссан Шандалович. Об этом информирует karelinform.ru.
Элиссан Шандалович считает, что в канун Нового года гражданам надо дать больше времени на подготовку к празднику. Эту идею одобрил и глава Карелии Артур Парфенчиков.
Выходит, что 31 декабря нынешнего года для жителей Карелии станет нерабочим. На данный момент работники управления труда региона готовят документ о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря.