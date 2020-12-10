В Карелии 31 декабря 2020 года объявили выходным

По данным проведённого исследования, более 90% жителей Карелии хотят 31 декабря отдыхать. Они отдали свои голоса за то, чтобы сделать последний день 2020 года выходным. Ранее с такой инициативой выступил спикер республиканского парламента Элиссан Шандалович. Об этом информирует karelinform.ru.