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Posted 10 декабря 2020, 12:25

Published 10 декабря 2020, 12:25

Modified 18 сентября 2022, 11:09

Updated 18 сентября 2022, 11:09

В Карелии 31 декабря 2020 года объявили выходным

10 декабря 2020, 12:25
Власти Карелии прислушались к чаяниям населения и сделали 31 декабря уходящего года нерабочим днем. Эту новость сообщили сотрудники пресс-службы Законодательного собрания республики.

По данным проведённого исследования, более 90% жителей Карелии хотят 31 декабря отдыхать. Они отдали свои голоса за то, чтобы сделать последний день 2020 года выходным. Ранее с такой инициативой выступил спикер республиканского парламента Элиссан Шандалович. Об этом информирует karelinform.ru.

Элиссан Шандалович считает, что в канун Нового года гражданам надо дать больше времени на подготовку к празднику. Эту идею одобрил и глава Карелии Артур Парфенчиков.

Выходит, что 31 декабря нынешнего года для жителей Карелии станет нерабочим. На данный момент работники управления труда региона готовят документ о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря.

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