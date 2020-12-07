Сеть LTE поможет этнодеревне «Слобожанщина» привлечь новых туристов

Posted 7 декабря 2020, 10:08
Published 7 декабря 2020, 10:08
Modified 18 сентября 2022, 11:09
Updated 18 сентября 2022, 11:09
На территории рекреационного объекта доступен высокоскоростной мобильный 4G-интернет для посетителей и сотрудников этнодеревни. Развитая ИТ-инфраструктура создаст также условия для анализа и наращивания турпотока.
Высокоскоростным 4G-интернетом обеспечена вся территория ремесленного парка и музея истории, зона кафе и будущих гостевых домов, а также административные помещения. Быстрый доступ в сеть получили также более 1200 местных жителей села Колотиловка и деревни Вязовое.
Стабильно высокие скорости LTE востребованы не только туристами, но и создают принципиально новые возможности для организации качественного и безопасного досуга горожан и туристов. Технология ВigData от МТС способна формировать геоаналитические данные о туристическом потоке в этнодеревне. Большие данные помогут усовершенствовать инфраструктуру рекреационной зоны, понять наиболее удобное для посетителей расположение мест отдыха и создание новых развлекательных объектов, прогнозировать и распределять потоки отдыхающих по времени и дням недели.
«Слобожанщина» объективно имеет большой потенциал стать настоящим культурным центром не только Белгородской области, но и близлежащих регионов Центрального Черноземья. Здесь туристы смогут ощутить связь времен и на практике познакомиться с промыслами своих предков, а потом в считанные секунды поделиться впечатлениями с друзьями и знакомыми в социальных сетях и мессенджерах. Искренние эмоции, фото и яркие посты будут как нельзя лучше работать на узнаваемость и популярность этого уникального места. Учитывая значимость нового рекреационного объекта, МТС создала на территории этнодеревни современную инфраструктуру связи, позволяющую выдерживать значительные нагрузки на сеть без потери в качестве», – отметила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.