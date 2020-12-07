Сеть LTE поможет этнодеревне «Слобожанщина» привлечь новых туристов

«Слобожанщина» объективно имеет большой потенциал стать настоящим культурным центром не только Белгородской области, но и близлежащих регионов Центрального Черноземья. Здесь туристы смогут ощутить связь времен и на практике познакомиться с промыслами своих предков, а потом в считанные секунды поделиться впечатлениями с друзьями и знакомыми в социальных сетях и мессенджерах. Искренние эмоции, фото и яркие посты будут как нельзя лучше работать на узнаваемость и популярность этого уникального места. Учитывая значимость нового рекреационного объекта, МТС создала на территории этнодеревни современную инфраструктуру связи, позволяющую выдерживать значительные нагрузки на сеть без потери в качестве», – отметила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.